Erken yaşta ve zorla evliliklerle mücadele eğitimi
Kırklareli'nde muhtarlara yönelik Erken Yaşta ve Zorla Evliliklerle Mücadele eğitimi verildi.
Kırklareli’nde muhtarlara yönelik "Erken Yaşta ve Zorla Evliliklerle Mücadele" eğitimi verildi.
Lüleburgaz Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlüğünce Lüleburgaz ilçe merkez ve köylerindeki muhtarlara yönelik "Erken Yaşta ve Zorla Evliliklerle Mücadele" eğitimi gerçekleşti.
Eğitimde ayrıca Lüleburgaz Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlüğü hizmet modelleri ve Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele konusunda bilgilendirme yapıldı.
Daha sonra "Kadına El Kalkamaz ve KADES" broşürleri dağıtıldı.