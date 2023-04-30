Erling Haaland, Premier Lig tarihine geçti

İngiltere Premier Lig'in 34. hafta mücadelesinde Manchester City, deplasmanda Fulham'ı 2-1 mağlup ettiği mücadelede 1 gol atan Erling Haaland, bir sezonda en fazla gol atan Alan Shearer ve Andy Cole ile gol sayısını eşitledi.

Erling Haaland, Premier Lig tarihine geçti
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İngiltere Premier Lig’in 34. hafta mücadelesinde Manchester City, deplasmanda Fulham’ı 2-1 mağlup ettiği mücadelede 1 gol atan Erling Haaland, bir sezonda en fazla gol atan Alan Shearer ve Andy Cole ile gol sayısını eşitledi.

Premier Lig’in 34. haftasında Manchester City, deplasmanda Fulham’ı 2-1’lik skorla mağlup etti ve tekrardan liderliğe yükseldi. Sezon başında takıma katılan Erling Haaland, müsabakanın 3. dakikasında penaltıdan takımını 1-0 öne geçiren golü attı ve bu golle birlikte gol sayısını 34’e yükseltti. Norveçli golcü, Premier Lig tarihinde bir sezonda 34 golle en fazla gol atan İngiliz futbolcu Andy Cole (1993-1994), bir diğer İngiliz golcü Alan Shearer (1994-1995) ile gol sayısını eşitledi ve lig tarihine geçti.

Halaand bu sezon 4 de hat-trick’i bulunuyor

Norveçli futbolcu Erling Haaland, Premier Lig’de ilk sezonunda 34. hafta itibarıyla 34 gol kaydederek, maç başına 1 gol ortalaması yakaladı. Haaland, ligde bu sezon 5 maçta iki gol atma başarısı gösterirken, 4 maçta da rakip filelere 3 gol göndererek hat-trick yaptı. 22 yaşındaki golcü, West Ham, Brighton, Leeds United, Southampton ve Leicester City’e 2’şer gol atarken; Crystal Palace, Nottingham Forest, Manchester United ve Wolverhampton’a karşı 3’er kez gol sevinci yaşamayı başardı.