Ermeniler, Karabağ'da bulunan Ağdam Cuma Camii'ne zarar verip ahır olarak kullanmış

Ermenistan’ın işgal ettiği Karabağ bölgesinde bulunan Ağdam’da ayakta kalan tek yapı Ağdam Cuma Camii oldu. Ermeniler camiye zarar verip ahır olarak kullandı.

Ermenistan işgalinden kurtarılan Karabağ bölgesinde yer alan Ağdam’da savaş sonrası görüntüler yürekleri burktu. Yerleşim yerinde ayakta kalan tek yapı olan Ağdam Cuma Camii’ne Erminiler zarar verdi. Minareleri sökülen, kubbesine zarar verilen, duvarlarındaki tarihi yazılar kazılan ve yerine Ermenice ve Rusça yazılar yazılan cami ahır olarak kullanıldı. Türkiye’den gelen muhabirlere bölgeyi Azerbaycan Türkü öğretmen Ali Necefov tanıttı. Çocukluğunun Ağdam’da geçtiğini belirten Necefov, “Biz buradan 21 yaşında çıktık 51 yaşında geri geldik. 30 yıl sonra geri döndük. Bizim burada çocukluğumuz geçti, tarihimiz geçti. Atalarımızın tarihi burada yaşıyor. Bu topraklar bizim için ne kadar aziz ise bizim evlatlarımız için de bir o kadar azizdir” ifadelerini kullandı.

Türklerin birlik olması sayesinde ata topraklarına kavuştuklarını belirten Necefov, “İlham Aliyev’in büyük siyaseti neticesinde, Allah şehitlerimize gani gani rahmet eylesin, onların sayesinde, biz onlara bir ömür borçluyuz. Ne kadar Türk milleti varsa biz onlara borçluyuz. İlham Aliyev’e ve Sayın Erdoğan’a borçluyuz. Onların dostluğu ve Türk milletinin kardeşliği sayesinde yani Türk birliği sayesinde şükür olsun dağılmışta olsa, viran kalmış olsa da biz öz atalarımızın topraklarına kavuştuk. Bu toprak bizim için her şeyden önemlidir. 30 yılda bu dünyadan göçenler bu toprağın hasreti ile öldü. 30 yıl önce bütün Türklerin bu toprağın hasreti ile dünyasını değiştirdi. Bugün onları ruhu şaddır” şeklinde konuştu. Ağdam’ı yeniden ayağa kaldıracaklarını söyleyen Necefov, “Biz bundan da güzel Ağdam kuracağız. İlham Aliyev’in güzel işleri sayesinde gelecek nesillerimiz daha iyisini yapacak” dedi.

“Caminin içerisinde hayvan beslemişler”

Caminin tarihi hakkında bilgi veren Necefov, “2 minareli ve 1 kubbeli olarak Kerbelayı Sefihan Karabaği tarafından inşa edilmiştir. Mescid 1993 yılında Ermenistan kuvvetleri tarafından Ağdam şehri işgal edildiği zaman her şey yıkılmış tek ayakta kalan ama berbat şekilde kalan bu mescit olmuştur. Mescidin minareleri sökülmüş, kubbesi kısmen dağıtılmış, bütün duvar yazıları ve mimarlık sanatlarının hepsi sökülüp dağıtılmış. Mescidin içerisinde bulunan eşyalar Ermenistan’a götürülmüş. Duvarlarına Rus ve Ermeni dilinde yazılar yazılmış ve içerisinde hayvan beslemişler. Berbat bir şekilde bırakmışlar. Zaferden 3 ay sonra biz buraya geldik ancak çok zor oldu. Mayınlar döşenmişti. Vaziyet kötü olduğu için az bir müddet bakabildik. Orijinal parçası olarak sadece mescidin kendisi kaldı. Bütün eşyaları alıp götürmüşler. Caminin içerisinde savaştan önce hayvan beslemişler ve ahır olarak kullanmışlar” diye konuştu.

Bölgede bulanan şehitliği ziyaret edenler şehitler için dua etti. Şehitlere rahmet dilenirken artık vatan toprağında, öz topraklarında yattıkları vurgulandı.