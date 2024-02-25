Ernest Muçi siftah yaptı

Beşiktaş'ın Arnavut oyuncusu Ernest Muçi, İstanbulspor maçında siyah-beyazlı formayla ilk golünü attı.

Ernest Muçi siftah yaptı
Yusuf Eker
Yusuf EkerEditör
TAKİP ET Google News ile Takip Et
Bora Balcıoğlu Haber İçi
Bora Balcıoğlu Haber İçi
Bora Balcıoğlu Haber İçi
Bora Balcıoğlu Haber İçi

Beşiktaş’ın Arnavut oyuncusu Ernest Muçi, İstanbulspor maçında siyah-beyazlı formayla ilk golünü attı.

Trendyol Süper Lig’in 27. haftasında Beşiktaş, deplasmanda karşılaştığı İstanbulspor’u 2-0 mağlup etti. Siyah-beyazlıların devre arasında kadrosuna kattığı Ernest Muçi, İstanbulspor karşısında ilk gol sevincini yaşadı. Müsabakanın 54. dakikasında Gedson Fernandes’in pasında topu ağlara gönderen Muçi, takımını 2-0 öne geçirdi.

4dosgb
4dosgb
4dosgb
4dosgb

Müsabakaya 11’de başlayan 22 yaşındaki orta saha oyuncusu, 90 dakika sahada kaldı.