Erol Ceylan'dan 100 bin Dolar yardım

EC Boxing Yönetim Kurulu Başkanı Erol Ceylan, merkez üssü Kahramanmaraş ve çevre illerde depremden etkilenen depremzedeler için 100 bin Dolar nakdi yardımda bulundu.

Kahramanmaraş’ta meydana gelen ve çevre illerde de hasara sebep olan depremlerden etkilenen vatandaşlar için yardım kampanyasına EC Boxing Yönetim Kurulu Başkanı Erol Ceylan da katıldı. Ceylan, bu doğrultuda Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı’na (AFAD) 100 bin Dolar nakdi yardımda bulundu.

Erol Ceylan yaptığı açıklamada, herkesi gücü yettiğince yardım etmeye davet etti.