Ersel Aslıyüksek, Karacabey Belediyespor'da

TFF 2. Lig'de mücadele eden Karacabey Belediyespor, İnegölspor'da forma giyen forvet oyuncusu Ersel Aslıyüksek'i renklerine bağladı.

Ersel Aslıyüksek, Karacabey Belediyespor'da
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Silivri Kariyer
Silivri Kariyer

TFF 2. Lig’de mücadele eden Karacabey Belediyespor, İnegölspor’da forma giyen forvet oyuncusu Ersel Aslıyüksek’i renklerine bağladı.

Karacabey Belediyespor’un sosyal medya hesabında yapılan açıklamada, "Hoş geldin Ersel Aslıyüksek! Kulübümüz kanat oyuncusu Ersel Aslıyüksek ile her konuda anlaşmış bulunmaktadır. Aslıyüksek’e yeni sezonda başarılar dileriz” denildi.

30 yaşındaki Ersel Aslıyüksek, Ankara Demir, Kartalspor, Gençlerbirliği, Samsunspor, Erzurumspor, Gümüşhanespor, Afyonspor, Altınordu, 1461 Trabzon, Kırklareslispor ve İnegölspor takımlarının formasını giydi. Son olarak İnegölspor forması giyen Aslıyürek, 25 maça çıkarken, 1 de gol kaydetti.