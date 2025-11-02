Ersin Destanoğlu 11'de başladığı maçlarda ilk kez Fenerbahçe'ye kaybetti

Ersin Destanoğlu, Beşiktaş'ta 11'de başladığı Fenerbahçe maçlarında rakibine karşı ilk kez kaybetti.

Ersin Destanoğlu 11'de başladığı maçlarda ilk kez Fenerbahçe'ye kaybetti
Yusuf Eker
Yusuf EkerEditör
Trendyol Süper Lig’in 11. haftasında konuk ettiği Fenerbahçe’ye yenilen Beşiktaş’ta file bekçisi Ersin Destanoğlu da sarı-lacivertlilere karşı forma giydiği maçlarda ilk mağlubiyetini aldı. Siyah-beyazlılar, bu maça kadar ezeli rakiplerine karşı Ersin Destanoğlu’nun kaleyi koruduğu 5 maçta 1 galibiyet elde ederken, 4 kez de sahadan beraberlikle ayrılmıştı.

Söz konusu maçların hepsinde 90 dakika sahada kalan 24 yaşındaki file bekçisi kalesinde 9 gol gördü.