Ersözlü adaylık için başvurdu

Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul İl Disiplin Kurulu Üyesi Ender Unutan Ersözlü, milletvekili adaylığı için başvuru yaptı.

Silivri'de avukatlık ofisi bulunan Ersözlü; aynı zamanda Silivri Belediye Meclisi Yedek Üyesi olması dolayısıyla adaylık öncesi bu görevinden istifa etti.

ENDER UNUTAN ERSÖZLÜ KİMDİR?

30 yılı aşkın aktif avukatlık görevini yapan, kadın girişimci ve siyasetçi Ender Unutan Ersözlü, 1968 yılında İzmir’de dünyaya geldi. İlk, orta ve lise eğitimini İzmir’de tamamladı. İstanbul Üniversitesi, Hukuk Fakültesini kazanması ile İstanbul’a taşındı. Av. Ersözlü, yüksek lisans eğitimine ise, İstanbul Üniversitesi, İstanbul Tıp Fakültesi, Adli Tıp Ana bilim dalı’nda başlamıştır. Tez aşamasına kadar devam eden eğitim hayatında, trafik ve iş kazalarının özellikle iş göremezlik açısından değerlendirilmesi, orijin ve nedene yönelik çalışmalar, cinayet ve intihar olguları adli belge incelemesi (yazı ve imza karşılaştırması, evrakta sahtecilik) gibi adli tıbbın önemli konularını içeren dersler almıştır. Özellikle tıbbi uygulama hataları olgularının her boyutta değerlendirmesi ve yargıda bilirkişilik açısından olguların değerlendirilmeleri konuları hakkında incelemelerde bulunan Ersözlü, bunu avukatlık ve arabuluculuk hayatı boyunca aktif bir şekilde kullanmıştır. Avukat Ersözlü, Adalet Bakanlığı Arabuluculuk Sertifikası sahibi olması sebebiyle 2017 yılından itibaren arabuluculuk mesleğini de aktif bir şekilde yürütmektedir. Bunun yanında; 20 yılı aşkın bir süredir Adalet Bakanlığı İstanbul Adli Yargı Komisyonuna kayıtlı hukuk bilirkişiliği görevini de yürütmektedir. Ersözlü ayrıca, 2012- 2014 yılları arasında İstanbul Barosu Silivri Bölge Temsilciliği görevinde bulunmuştur. 2009 yılında Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) üyesi olan Avukat Ender Unutan Ersözlü, Silivri İlçe Başkanlığında İlçe Yöneticiliği, Hukuktan Sorumlu İlçe Başkan Yardımcılığı, CHP İstanbul İl yönetiminde İl Hukuk Komisyonu Yürütme Kurulu Üyeliği, İstanbul CHP İl Yönetimi Cezaevi ve Tutukevleri İzleme Komisyonu gibi bir çok görev üstlenmiştir. Avukat Ersözlü, bir insan hakları savunucusu olarak, kamuoyuna mal olmuş davaları takip etmiş olup, haksız tutuklamalarda CHP adına düzenli cezaevi ziyaretlerinde bulunmuştur. Avukat Ersözlü, 2009 - 2023 yılları arasında ülkemizde gerçekleşen tüm seçimlerde sandık güvenliği ile ilgili eğitimler verip, sandık alanında aktif görevler üstlenmiştir. 2019 Türkiye yerel seçimlerinde Silivri İlçe Seçim Kurulu’nda CHP asil üyelik görevini yürütmüştür. Avukat Ender Unutan Ersözlü, Silivri Belediyesi Kent Konseyi’nde aktif olarak görev almış, 2010 yılında Silivri Kadın Girişimciler Derneği’ nin kurucu üyeliği ve 4 dönem yönetim kurulu üyeliği yapmıştır. 15 yılı aşkın bir süredir aktif siyasette görev alan Ersözlü, aynı zamanda bir insan hakları ve kadın hakları aktivisti olarak birçok sivil toplum kuruluşunda görev almıştır. Ersözlü, Ülkemizde 19 Ağustos 1999 yılında gerçekleşen Gölcük depreminde 15 gün deprem alanında yardım çalışmalarında bulunmuştur. Ersözlü, şu an Türkiye geneli sivil toplum projelerinin geliştirilmesi amacıyla, belediyelerin, baroların ve kadın hakları derneklerinin paydaş olduğu bir projenin pilot uygulamasını proje yürütücüsü olarak uygulamaktadır. Avukat Ersözlü, İstanbul Üniversitesi, İstanbul Bilgi Üniversitesi, İstanbul Barosu, Türkiye Sosyal Ekonomik Siyasal Araştırmalar Vakfı (TÜSES), Sosyal Demokrasi Vakfı (SODEV) vb. birçok kurumda katılımcı ya da konuşmacı olarak birçok seminer, eğitim, konferans ve sempozyumlara katkı sağlamıştır. CHP İstanbul İl Disiplin Kurulu Başkan Yardımcısı olarak halen görevini sürdüren Avukat ve Arabulucu Ender Unutan Ersözlü, evli olup, bir çocuk annesidir.

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