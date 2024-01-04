Ertuğrul Başkan: 'Önceliğimiz geleceğimiz olan çocuklarımız'

Pursaklar Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin, Ahmet Müşerref Muhtaroğlu İlkokulu ve Ortaokulu öğrencilerinin misafiri oldu.

Her fırsatta gençler ve öğrencilerle bir arada olmaya büyük ehemmiyet veren Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin, Peçenek Mahallesi’nde bulunan Ahmet Müşerref Muhtaroğlu İlkokulu ve Ortaokulundaki öğrencilerle bir araya geldi.

Geleceğin teminatı olan öğrencilerle sık sık bir araya gelmeye büyük önem verdiğini belirten Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin, "Ahmet Müşerref Muhtaroğlu İlkokulu ve Ortaokulunu ziyaret ederek geleceğimizin teminatı olan yarının liderleri, bilim insanları ve girişimcileri olacak olan öğrencilerimiz ve okul müdürümüz ile bir araya geldik. Çocuklarımız bizim için her şeyden daha önemli. Bizler de Belediye olarak çocuklarımızın mutluluğu için gayret ediyoruz. Öğrencilerimize hayat boyu başarılar ve mutluluklar diliyorum. Allah zihin açıklığı versin" dedi.

Düzenli olarak okullara giderek hem öğretmenlerle hem de öğrencilerle bir araya gelen Başkan Ertuğrul Çetin, çocuklarla yakından ilgilenirken onlara basketbol, futbol ve voleybol topu hediye etti.