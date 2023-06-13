Ertuğrul Başkan'dan kamp dönüşü genç kampçılara hediye

Gençleri sosyal, kültürel ve sportif faaliyetlerde bulunabilmeleri için Kırşehir Ahi Evran Gençlik Kampı’na gönderen Pursaklar Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin, 15-20 yaş arası kızlara kamp dönüşü hediye verdi.

Pursaklar Belediyesi tarafından, sportif ve sosyal aktivitelerde bulanabilmeleri için Kırşehir Ahi Evran Gençlik Kampı’na gönderilen 15-20 yaş aralığındaki genç kızları kamp dönüşü Başkan Ertuğrul Çetin kapıda karşıladı.

Pursaklar Belediye Başkanlığı önünde kızları karşılayan Ertuğrul Başkan, yaşadıkları deneyimleri genç kampçılardan dinleyerek, kamp dönüşü genç kızlara çeşitli hediyeler verdi.

"Kamp dönüşü, kızlarımızın hikâyelerini dinledik"

Kamp dönüşü Pursaklar’ın genç kampçılarını belediyede ağırladıklarını ifade eden Başkan Ertuğrul Çetin, "Genç kampçılarımız, Kırşehir Ahi Evran Gençlik Kampı’nda birkaç gün gönüllerince eğlenme fırsatı bulurken, kamp boyunca doğa gezileri ve çeşitli aktivitelerle bol bol eğlendiler. Kamp dönüşü, kızlarımızın hikâyelerini dinledik. Hatıra için de şans bilekliği hediye ettik. Güçlü kızlar, güçlü yarınlar anlayışı ile hareket ederek onlar için farklı aktiviteler düzenlemeye devam edeceğiz" dedi.