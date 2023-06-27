Ertuğrul Başkan'dan muhtarlara Kurban Bayramı ziyareti

Ankara Pursaklar Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin, Kurban Bayramı dolayısıyla ilçe halkına hizmet veren 21 mahalle muhtarını ziyaret ederek bayramlarını kutladı.

Pursaklar Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin, vatandaşların talep ve önerilerini devlet kurumlarına ileten, devlet ile millet arasında köprü görevi gören mahalle muhtarlarını tek tek ziyaret ederek Kurban Bayramlarını kutladı.

‘‘Geleneği bozmadık’’

Geleneksel hale getirdikleri üzere ilk olarak mahalle muhtarları ile bayramlaştıklarını ifade eden Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin; ‘‘Geleneği bozmadık. Her Bayram arifesinde mutlaka bütün muhtarlarımızı ziyaret ederek, bayramlaşır, göremediğimiz mahalle sakinlerine selamlarımızı iletmelerini söyleriz. Değerli muhtarlarımıza misafirperverliklerinden dolayı çok teşekkür ediyorum. Bu vesileyle tüm hemşehrilerimizin, sevdikleriyle birlikte, sağlıklı, huzurlu bir bayram geçirmelerini temenni ediyorum’’ dedi.

21 mahalle muhtarı ile her zaman dirsek temasında olduklarını da sözlerine ekleyen Ertuğrul Başkan, muhtarlarla fikir alışverişinde bulunarak, Pursaklar’ı ileri taşımak adına gösterdikleri desteklerden dolayı kendilerine teşekkürlerini iletip, çalışmalarında muvaffakiyetler diledi.