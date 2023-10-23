Ertuğrul Doğan: 'Trabzonspor'u yeniden zirveye taşımak hedefimiz'

Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan, Teknik Direktör Abdullah Avcı ile elde edilen başarıları tekrarlamak istediklerini dile getirerek, “Trabzonspor’u yeniden zirveye taşımak hedefimiz” dedi.

Trabzonspor’da Başkan Ertuğrul Doğan, Trabzonspor taraftar topluluklarından Kuzey Yıldızı Trabzonsporlular Derneği’ni ziyaret etti. Toplantıda Başkan Ertuğrul Doğan’ın yanı sıra Kuzey Yıldızı Trabzonsporlular Derneği Başkanı İsmail Turgut Öksüz ve dernek yöneticileri de hazır bulundu. Açıklamalarda bulunan Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan, “Biz Abdullah hocayla şampiyonluklar yaşadık, kupalar kazandık. Planımız aynı süreci tekrarlamak, yine başarılar elde etmek. Hocanın da bizim de aklımızdaki nokta bu. İnşallah tüm camia şampiyon olduğumuz yıl gibi tekrar bir araya gelerek taraftarlarımızla, derneklerimiz ve yönetimimizle aynı çizgide durarak yeniden Trabzonspor’u zirveye taşımak hedefimiz” diye konuştu.

Merkez Hakem Kurulu (MHK) ve hakemler hakkında ise Başkan Doğan, “Pendik maçından sonra açıklama yapmıştım. Aynı düşüncelerim devam ediyor, hiçbir şey değişmedi. Umarım onlar da milli aradan sonra daha formda gelmişlerdir. Çünkü bazı hataların aslında hata olmadığı, bazı şeylerin görülüp verilmediğini düşünüyorum. İnşallah bundan sonraki süreçte bunları yaşamayacağız. Söylediklerim sadece bizim için değil, özellikle başta tüm Anadolu kulüpleri için söylüyorum. Bu hataların yaşanmadığı bir dönem olmasını temenni ediyorum” şeklinde konuştu.

Kulübün gelir gider dengesini tam olarak istedikleri düzeye çekemediklerini dile getiren Başkan Ertuğrul Doğan, “Trabzonspor’un ekonomisinin acil olarak sürdürülebilir hale getirilmesi gerekiyor. Geliri giderinin yarısını karşılamıyor. Ben bu problemlerin tamamını bilerek buraya geldim. Çalışmalarımız devam ediyor. Gayrimenküllerimizi değerlendirmeye çalışıyoruz. Sonuca kavuştuğu anda sizlerle de paylaşacağız” cümlelerine yer verdi.

İsmail Turgut Öksüz: “Trabzonspor’un birlik ve beraberliğini sağlamak için çalışmaya devam edeceğiz”

Birlik beraberliği sağlamak için çalışmaya devam edeceklerini vurgulayan Kuzey Yıldızı Trabzonsporlular Derneği Başkanı İsmail Turgut Öksüz, “Derneğimiz, 1999 yılından itibaren Trabzonspor’un tek delege derneğidir. Üniversiteli Trabzonlular Birliği ve gençlik kollarından oluşan en güçlü STK kuruluşuyuz. Bizim hedefimiz gençler. Bundan sonra da gençler ile beraber, Trabzonspor’a hizmet etmek istiyoruz. Kuzey Yıldızı Trabzonsporlular Derneği, Trabzonspor’un tek delege derneğidir. Biz dernek olarak hem nitelik hem de nicelik olarak en kapsamlı kuruluşuz. Bizim 267 tane üniversite okuyup, devletin önemli mevkilerinde iş hayatlarını devam ettiren dernek bünyemizde yer alan arkadaşlarımız var. Hedefimiz bu sayıyı her geçen gün çoğaltmaktır. İleride Trabzonspor yönetiminde yer alacak kariyer sahibi arkadaşları yetiştirmek amacımız. Trabzonspor’a İstanbul’dan hizmet etme amacımız var. Trabzonspor’un birlik ve beraberliğini sağlamak için çalışmaya devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.