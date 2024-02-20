Ertuğrul Gazi Anne ve Çocuk Evi hizmete açıldı

Sincan Belediyesi tarafından yaptırılan Anne ve Çocuk Evi, Belediye Başkanı Murat Ercan’ın katılımı ile düzenlenen törenle açıldı.

Sincan Belediyesi tarafından hizmete alınan Ertuğrul Gazi Anne Çocuk Evinin açılış töreni düzenlendi. Programa Sincan Belediye Başkanı Ercan’ın yanı sıra vatandaşlarda katıldı. Başkan Ercan burada yaptığı konuşmada, “Hizmet zincirimize bu gün bir halka daha ekliyoruz. Ertuğrul Gazi Anne Çocuk Evi’nin açılışındayız. Rabbim hizmetlerimize hizmet katsın inşallah. Hizmetlerimizi bereketlendirsin” dedi.

“Sincan kütüphaneler şehri haline geldi”

5 yıldır birçok hizmet yaptıklarını belirten Ercan, “Hizmet aşkımız, dava bilincimiz giderek artan bir heyecan ve motivasyonla ileriye doğru devam ediyor. Gençlere birçok spor alanları, spor salonları ve kütüphaneler. Biliyorsunuz artık Sincan kütüphaneler şehri haline geldi, sıfır atık şehri haline geldi. Kültür kongre merkezleri ile köy konakları ile kreşler ve havuzlar ile Sincan’ın adeta çehresi değişti ve değişmeye devam ediyor” şeklinde konuştu.

Başkan Ercan’ın konuşmasının ardından Ertuğrul Gazi Anne ve Çocuk Evi, kurban kesimi ve dualar eşliğinde açıldı.