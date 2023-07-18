Ertuğrul Gazi Bulvarı ışıl ışıl oldu

Derince'de devam eden dekoratif aydınlatma çalışmaları ile Ertuğrul Gazi Bulvarı'nın ikinci etabı da tamamlanarak, ışıl ışıl bir görünüme kavuştu.

Ertuğrul Gazi Bulvarı ışıl ışıl oldu
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Silivri Kariyer

Derince’de devam eden dekoratif aydınlatma çalışmaları ile Ertuğrul Gazi Bulvarı’nın ikinci etabı da tamamlanarak, ışıl ışıl bir görünüme kavuştu.

Derince Belediyesi, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ile iş birliği içinde ilçede dekoratif aydınlatma çalışmalarını sürdürüyor. Derince Belediyesi ve Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ekiplerinin ilçede yaptıkları son dekoratif aydınlatma çalışmaları Fatih Sultan Mahallesi Ertuğrul Gazi Bulvarı’nın ikinci etabında oldu. İlçenin adeta siluetini değiştiren dekoratif aydınlatma çalışmaları, aynı zamanda bölgedeki ticari hareketliliği de artırarak, esnaf ve vatandaşlar tarafından memnuniyetle karşılanıyor.