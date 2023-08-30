Ertuğrul Gazi Kayı Obası'nda Bilecik'in tarihi anlatıldı, yöresel ürünleri tanıtıldı

Uluslararası Türk Dünyası Ata Sporları Şenliği’nde kurulan Ertuğrul Gazi oba çadırında Bilecik’in tarihi anlatıldı, yöresel ürünleri tanıtıldı.

Geçtiğimiz günlerde Bursa’nın Kestel ilçesinde bu yıl 6’ncısı düzenlenen Türk Dünyası Ata Sporları Şenliği ve 55. Keles Kocayayla Kültür Şöleni’ne Bilecik’te katılmıştı. Şenlik sonrası bir değerlendirme yapan Bilecik İl Kültür Turizm Müdürü Serkan Bircan, şenlikte yağlı güreş, atlı spor etkinlikleri, okçuluk, atlı okçuluk, Türk okçuluğu atış teknikleri, konserler, Türk dünyası kültürlerinin şölenleri atlı akrobasi gösterileri, cirit oyunları, mas oyunları, mangala oyunları, mehter gösterileri ve çocuk etkinlikleri ile birçok aktivite program kapsamında sahne aldı. 16 Türk devletini temsilen hazırlanan oba çadırlarının birisi Bilecik Ertuğrul Gazi Kayı Obası çadırı olarak programdaki yerini aldı. Bilecik Valiliği himayelerinde İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü koordinasyonunda, İl özel İdaresi, Osmaneli Belediye Başkanlığı ve yöresel ürün üreticileri ve el sanatları ustalarının teşrifleri ile ve destekleriyle birçok faaliyet gerçekleştirildi. Ertuğrul Gazi Bilecik oba çadırında Osmaneli’nin yöresel ürünleri Lefke bezi ve ayva lokumu tanıtılırken Bilecik’e özgü erik suyu şerbeti misafirleri ikram edildi. Çadır içerisinde oluşturulan şark köşesinde gelen misafirler Osmanlı kıyafetleri ile fotoğraf çekimi imkanı buldu. Oba çadırı çevresinde Söğüt Alp kıyafetleri baltalar, kılıçlar, oklar, deri ürünleri satışa sunuldu. Bilecik Kültür Turizm Müdürlüğü Gezici kütüphane otobüsü ise çocuklara; yüz boyama, boyama etkinlikleri, müzik dinletileri, çeşitli ikramlar mangala ve akıl oyunları gibi faaliyetleri gerçekleştirdi" dedi.