Ertuğrul Gazi'nin Yıldız Kızları Türkiye Finallerine Hazır

İstanbul’daki okullar arası voleybol müsabakalarında üçüncülük elde ederek ilçemize büyük gurur yaşatan Ertuğrul Gazi Ortaokulu Yıldız Kızlar Voleybol Takımı, başarılarının ardından İlçe Millî Eğitim Müdürümüz İbrahim Hakkı Damat’ı makamında ziyaret etti.

Başarıya Yakışır Ziyaret

Ziyarette öğrencilerle yakından ilgilenen Müdür Damat, elde edilen dereceyi önemli bir başarı olarak nitelendirdi. Türkiye finallerinde İstanbul’u temsil edecek takım oyuncularını ve antrenörlerini tebrik ederek, azim ve disiplinle çalışmalarının meyvesini aldıklarını vurguladı.

Türkiye Finalleri İçin Moral ve Destek

Damat, genç sporculara hitaben “İlçemizin adını ülke çapında duyuruyorsunuz. Hepinizi gönülden tebrik ediyor, Türkiye finallerinde başarılar diliyorum” ifadelerini kullandı.

Gururumuz Olmaya Devam Ediyorlar

Ertuğrul Gazi Ortaokulu Yıldız Kızlar Voleybol Takımı, ziyaret sonunda müdürlük heyetine teşekkür ederek finaller öncesi moral depoladı. İlçemizi Türkiye çapında temsil edecek olan genç sporculara, Silivri eğitim camiasından da destek mesajları gelmeye devam ediyor.

Türkiye finallerinde sahaya çıkacak takımımıza üstün başarılar diliyoruz.