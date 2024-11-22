Ertuğrul Gazi Ortaokulu LGS öğrencileri, Fen Liseleri Tanıtım Gezisine katıldı.

Ertuğrul Gazi Ortaokulu, Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sınavına hazırlanan öğrencilerini Münir Alkan Fen Lisesi ve Yaşar Acar Fen Lisesine tanıtım gezisine götürdü. Gezi kapsamında öğrenciler, Fen Liselerinin eğitim ortamlarını yerinde görme ve LGS’ye hazırlık süreçleri hakkında bilgi edinme şansı yakaladı.

Fen Liselerinde okuyan öğrenciler, sınav sürecinde dikkat edilmesi gereken noktalar ve başarıya ulaşma yolları hakkında deneyimlerini paylaşırken, tanıtım gezisine katılan ortaokul öğrencileri bu bilgilerle motive oldu. Liselerin sunduğu imkanlar ve başarı hikayeleri de öğrencilere ilham verdi.

Ertuğrul Gazi Ortaokulu Müdürü Türkay Polat, bu anlamlı gezinin düzenlenmesine katkı sağlayan Münir Alkan Fen Lisesi ve Yaşar Acar Fen Lisesi yönetimlerine, öğretmenlerine ve öğrencilere teşekkür etti. Ayrıca, gezide görev alan Ertuğrul Gazi Ortaokulu öğretmenleri ve öğrencileri de takdir edildi.