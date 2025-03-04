Ertuğrul Gazi Ortaokulu'ndan LGS'ye ve Kulüp Çalışmalarına Tam Destek!

Okul yönetimi tarafından yapılan açıklamada, öğretmenlerin rehberliğinde hafta içi ve hafta sonu düzenlenen dersler ve ek çalışmalarla öğrencilerin başarılarını artırmayı hedefledikleri belirtildi. Cumartesi günleri ders programları devam ederken, pazar günleri 8. ve 7. sınıflar için kurs ve telafi programları gerçekleştiriliyor.

Okul yönetimi, öğrencilerin sınav sürecinde maksimum destek alabilmesi için eğitim faaliyetlerine kararlılıkla devam edeceklerini vurguladı. LGS hazırlık sürecinde kapsamlı eğitim modelini sürdüren Ertuğrul Gazi Ortaokulu, aynı zamanda Kulüp Çalışmaları ile farklı sınıf seviyelerindeki öğrencilerin sosyal ve akademik becerilerini geliştirmeye yönelik çalışmalar yürütüyor.