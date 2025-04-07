Ertuğrul Gazi Ortaokulu'ndan Öğrenci Güvenliği İçin Yeni Adım: Kapı Sabitleme Kilit Sistemi Devrede

Ertuğrul Gazi Ortaokulu, öğrenci güvenliğini artırmak ve sınıf kapılarının neden olabileceği yaralanmaları önlemek amacıyla önemli bir uygulamayı hayata geçirdi. Okul yönetimi tarafından sınıf kapılarına “kapı sabitleme kilit sistemi” kurularak, olası kazaların önüne geçilmesi hedefleniyor.

Konuya ilişkin okul müdürlüğünden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Sınıf kapılarının neden olabileceği yaralanma ve travmaları önlemek, öğrencilerimizin daha güvenli ortamlarda eğitim almasını sağlamak amacıyla kapı sabitleme sistemi yapıldı.”

Eğitim ortamlarında öğrencilerin fiziksel güvenliğini ön planda tutan bu uygulama, veliler ve öğretmenler tarafından da memnuniyetle karşılandı.