Ertuğrul Gazi Ortaokulu'ndan Tarihi Başarı: İlk Kez İstanbul'un İlk 8'i Arasında

Silivri’nin genç sporcuları, İstanbul’da 312 okulun katıldığı zorlu turnuvada özel okullarla mücadele ederek dikkat çeken bir başarıya imza attı. Kızlarımızın tamamının Ertuğrul Gazi Ortaokulu öğrencisi olması, başarının değerini daha da artırdı. Okul yönetimi, öğretmenler ve veliler bu tarihi başarıyla büyük gurur yaşadı.

Takımı bu noktaya taşıyan sistemli çalışma süreci, yoğun antrenman programı ve sporcuların sahada gösterdiği mücadeleci ruh alkış topladı. Başarının mimarı olan antrenör Cesur Tunaç’a da özel teşekkür edilirken, öğrencilerin azmi ve disiplinli hazırlık süreci vurgulandı.

Elde edilen bu önemli dereceyle birlikte Ertuğrul Gazi Ortaokulu, Silivri’nin adını İstanbul genelinde başarıyla duyurmayı başardı. Takım yarın sahaya okul tarihine geçecek yeni bir başarı için çıkacak.

Silivri’nin genç sporcuları, hem ilçeye hem de okullarına büyük bir gurur yaşatmaya devam ediyor.