Ertuğrul Gazi Ortaokulu'nun gururu Elife Naz Duman Türkiye Finallerinde

Ertuğrul Gazi Ortaokulu öğrencisi Elife Naz Duman, Kastamonu'da düzenlenen Okul Sporları Yıldızlar-Küçükler Türkiye Gruplar Karate Şampiyonası'nda büyük bir başarıya imza attı. Duman, şampiyonada elde ettiği derece ile hem okulunu hem de İstanbul'u en iyi şekilde temsil etti.

Grup şampiyonu olan Elife Naz Duman, başarısıyla okul camiasında büyük gurur yaşattı. Duman, önümüzdeki dönemde gerçekleştirilecek Türkiye Şampiyonası'nda İstanbul'u temsil edecek.

Okul Müdür Türkay Polat ve öğretmenleri, Elife Naz Duman'ı tebrik ederek, Türkiye finallerinde de başarılarının devamını diledi.