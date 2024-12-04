Ertuğrul Gazi Ortaokulu Öğrencileri Yusuf Sarıbekir MTAL'i Ziyaret Etti

Ertuğrul Gazi Ortaokulu, 8. sınıf öğrencilerine yönelik olarak düzenlenen etkinlik kapsamında, Yusuf Sarıbekir Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’ni ziyaret etti. Ziyaret esnasında öğrenciler, matbaa, metal, makine, mobilya ve iç mekan tasarımı, elektrik-elektronik ve bilişim bölümlerine ait sınıf ve atölyeleri gezdi.

Alan şefleri tarafından verilen bilgilendirme sunumlarında, her bir bölümün eğitim olanakları, meslek alanları ve kariyer fırsatları hakkında detaylı bilgiler paylaşıldı. Öğrenciler, ilgi duydukları alanları daha yakından tanıma fırsatı bulurken, teknik lise eğitiminin sunduğu avantajlar hakkında farkındalık kazandı.

Ziyaretin ardından Ertuğrul Gazi Ortaokulu yönetimi, misafirperverliklerinden dolayı Yusuf Sarıbekir Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ailesine teşekkür etti. Ayrıca etkinlikte sorumluluk üstlenen öğretmenler ve aktif katılım sağlayan öğrencilere de teşekkürlerini iletti.

Ertuğrul Gazi Ortaokulu, öğrencilerinin geleceklerini şekillendirme yolunda onlara rehberlik etmeye devam ediyor.