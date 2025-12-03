Ertuğrul Gazi Ortaokulu Türkiye Finalleri Yolcusu! İstanbul'daki büyük başarı Silivri'yi gururlandırdı

Başarıya giden yol: Disiplin, emek ve güçlü takım ruhu

Okulun genç sporcuları, sezon boyunca sergiledikleri istikrarlı performansla dikkat çekti. Takımın başında yer alan Antrenör Cesur Tunaç’ın teknik liderliği ve öğrencilerin kararlı mücadelesi, finale giden yolu açan en önemli unsur oldu. Takımın bu başarısı, okul yönetimi, veliler ve Silivri'deki spor camiası tarafından büyük sevinçle karşılandı.

Silivri’den Türkiye sahnesine

Türkiye Finalleri’nde hem Silivri’yi hem de İstanbul’u temsil edecek olan Ertuğrul Gazi Ortaokulu Voleybol Takımı, hedefini daha büyük başarılar olarak belirledi. Genç sporcuların enerjisi ve Cesur Tunaç’ın tecrübeli antrenörlüğü ile takımın finallerde de iddialı olması bekleniyor.

Bölge genelinde ilham oldu

Elde edilen bu derece, Silivri’de okul sporlarına verilen önemin bir göstergesi olarak değerlendiriliyor. İlçede spor altyapısının güçlenmesi ve öğrencilerin spora yönlendirilmesi açısından bu başarının örnek teşkil edeceği ifade ediliyor.

Silivri’nin gururu olan Ertuğrul Gazi Ortaokulu ekibini tebrik ediyor, Türkiye Finalleri’ndeki yolculuklarında başarılar diliyoruz.