Ertuğrul Gazi Ortaokulu Türkiye Finalleri Yolcusu! İstanbul'daki büyük başarı Silivri'yi gururlandırdı
Ertuğrul Gazi Ortaokulu, İstanbul İl Voleybol Müsabakaları'nda ortaya koyduğu üstün performansla ilk 4'e girerek önemli bir başarıya imza attı. Elde edilen bu sonuçla okul, Silivri'nin gururu olarak Türkiye Finalleri'nde İstanbul'u temsil etme hakkı kazandı.
Başarıya giden yol: Disiplin, emek ve güçlü takım ruhu
Okulun genç sporcuları, sezon boyunca sergiledikleri istikrarlı performansla dikkat çekti. Takımın başında yer alan Antrenör Cesur Tunaç’ın teknik liderliği ve öğrencilerin kararlı mücadelesi, finale giden yolu açan en önemli unsur oldu. Takımın bu başarısı, okul yönetimi, veliler ve Silivri'deki spor camiası tarafından büyük sevinçle karşılandı.
Silivri’den Türkiye sahnesine
Türkiye Finalleri’nde hem Silivri’yi hem de İstanbul’u temsil edecek olan Ertuğrul Gazi Ortaokulu Voleybol Takımı, hedefini daha büyük başarılar olarak belirledi. Genç sporcuların enerjisi ve Cesur Tunaç’ın tecrübeli antrenörlüğü ile takımın finallerde de iddialı olması bekleniyor.
Bölge genelinde ilham oldu
Elde edilen bu derece, Silivri’de okul sporlarına verilen önemin bir göstergesi olarak değerlendiriliyor. İlçede spor altyapısının güçlenmesi ve öğrencilerin spora yönlendirilmesi açısından bu başarının örnek teşkil edeceği ifade ediliyor.
Silivri’nin gururu olan Ertuğrul Gazi Ortaokulu ekibini tebrik ediyor, Türkiye Finalleri’ndeki yolculuklarında başarılar diliyoruz.