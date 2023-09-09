Ertuğrul Gazi'yi Anma ve Yörük Şenlikleri için Kuzey Makedonya'dan geldi

742. Söğüt Ertuğrul Gazi’yi Anma ve Yörük Şenlikleri’nin bu yıl sürpriz bir konuğu Vasilevo Belediye Başkanı Slave Andonov oldu.

742. Söğüt Ertuğrul Gazi’yi Anma ve Yörük Şenlikleri’nin ikinci gününe Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak’ın katılımlarıyla başlarken, şenliklerin birde sürpriz bir isim vardı. Söğüt Belediye Başkanı İsmet Sever’in daveti üzerine Kuzey Makedonya’dan Vasilevo Belediye Başkanı Slave Andonov ve meclis üyeleri Söğüt’e geldi. Başkan Sever heyeti karşılarken, Söğüt’ün tarihi ve turizm noktalarını gezdirdi. Vasilevo Belediye Başkanı Slave Andonov Söğüt’e hayran kalırken, heyet Bakan Bak ile birlikte şenlikleri izledi, bol bol fotoğraf çektirdi.