Ertuğrul Sağlam Kocaelispor'a böyle veda etti: 'Tüm çabaya ve gayrete rağmen başarı için zaman yetmez'

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Kocaelispor ile yollarını ayıran teknik direktör Ertuğrul Sağlam sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Futbolda bazen tüm çabaya ve gayrete rağmen başarı için zaman yetmez. Koşullar ayrılıkları beraberinde getirir" ifadelerini kullandı.

Kocaelispor’un 1. Lig’e yükselmesinin ardından sezon öncesi teknik direktörlük koltuğuna getirilen Ertuğrul Sağlam ile yollar karşılıklı olarak ayrıldı. Sosyal medya hesabından açıklama yapan Sağlam, "Yaklaşık 8 ay önce başlayan Kocaelispor teknik direktörlüğü görevim bugün itibarıyla sona erdi. Söz konusu süreçte destekleriyle yanımızda olan Kocaeli Valisi Seddar Yavuz ve Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın başta olmak üzere Kocaelispor Başkanı Engin Koyun ve yönetim kuruluna, futbolcularımıza, kulüp çalışanlarına, yerel medya mensuplarına, sivil toplum kuruluşlarına ve Kocaelispor taraftarına teşekkür ediyorum. Futbolda bazen tüm çabaya ve gayrete rağmen başarı için zaman yetmez koşullar ayrılıkları beraberinde getirir. Süper Lig hedefine 3 puanlık bir mesafede bir üstteki rakibine ikili averajda üstünlük sağlamış bir sıralamayla Kocaelispor’un ligin sonunda mutlu sona ulaşması en büyük dileğim" ifadelerini kullandı.