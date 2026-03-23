Ertuğrulgazi Türbesi içerisindeki park alanında çalışmalar hız kazandı

Bilecik’in Söğüt ilçesinde Ertuğrulgazi Türbesi içerisinde yapımına devam edilen park alanında çalışmalar hızla sürüyor.

Söğüt ilçesinde, Ertuğrulgazi Türbesi alanı içerisinde hayata geçirilen park projesinde çalışmalar planlanan program doğrultusunda devam ediyor. Modern tasarımıyla dikkat çeken projede, geniş oturma alanları, üstü kapalı piknik masaları ve estetik çevre düzenlemeleri yer alıyor. Yapımı süren parkın, özellikle çocukların güvenle vakit geçirebileceği ve vatandaşların keyifli zaman geçirebileceği bir yaşam alanı olması hedefleniyor. Projede ayrıca aydınlatma sistemleriyle birlikte alanın hem gündüz hem de akşam saatlerinde kullanılabilir hale getirilmesi planlanıyor.

Söğüt Belediye Başkanı Ferhat Durgut, yürütülen çalışmalarla ilgili yaptığı açıklamada, "Aydınlatma sistemleri ve çevre düzenlemeleriyle birlikte hem gündüz hem akşam kullanıma uygun olacak parkımızda çalışmalar sona yaklaşırken, Söğüt’ümüzün manevi atmosferine yakışır nitelikte bu alanı en kısa sürede hizmete sunmayı hedefliyoruz" dedi.