ERÜ'den Deprem Bölgesi'ne Yardım Eli

Kahramanmaraş merkezli yaşanan depremin ardından Erciyes Üniversitesi’nden (ERÜ) tarafından deprem bölgesine yardım eli uzatıldı.

Kahramanmaraş merkezli yaşanan depremin ardından ERÜ Rektörü Prof. Dr. Fatih Altun başkanlığında hızlı bir şekilde oluşturulan Acil Durum Koordinasyon Kurulu deprem bölgesinde yaralarını sarmaya çalışan afetzedeler için çalışmalarını başlattı. Bu çerçevede ERÜ Tıp Fakültesi Hastaneleri’nde 450 servis, 70 acil yatağı kapasitesi ve 30 yoğun bakım yatağı ile depremden etkilenen yaralıların tedavisi için hazır hale getirildi. Şuana kadar deprem bölgesinden sevk edilen 92 yaralının tedavisine devam edilmekte olup, 28 yaralının da taburcu edildiği ERÜ’de ayrıca bölgeden gelen hasta yakınları için Süleyman Demirel Spor Salonu’nda 450 kişilik yatak yeri düzenlenerek, hasta yakınlarının yemek ve konaklama ihtiyaçları tamamen karşılanmakta. ERÜ Acil Durum Koordinasyon Kurulu tarafından bir de deprem bölgesine teknik destek ekibi hazırlanarak, AFAD koordinasyonuna hazır hale getirildi.

Ayrıca, bölgede yaralarını sarmaya çalışan afetzedeler için yardım kampanyasının başlatıldığı ERÜ’de, aralarında doktor ve hemşireler ile ERÜ Genç Kızılay gönüllülerinden oluşan bir ekip ile başta ilaç olmak üzere, yiyecek ve kıyafetten oluşan birçok yardım malzemesi de bugün deprem bölgesine ulaştırılmak üzere yola çıktı.

Yardım kampanyası çerçevesinde toplanan iklime uygun kullanılmamış kıyafet (mont, bot, yağmurluk, uyku tulumu, mat, çorap, atkı, bere, eldiven), battaniye, hijyen malzemeleri, bebek bezi, çocuk maması, ışıldak ve oyuncak gibi yardım malzemeleri Üniversite Garaj Amirliği’nde toplanarak, her gün deprem bölgesine gönderilecek.