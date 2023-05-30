Eryaman Stadyumu'nda sahne şampiyon Galatasaray'ın

Spor Toto Süper Lig’de Galatasaray, deplasmanda MKE Ankaragücü’nü 4-1 mağlup ederek ligin bitimine iki hafta kala 23. şampiyonluğunu ilan etti. Maçın bitiş düdüğüyle birlikte Eryaman Stadyumu, sarı-kırmızılı futbolcular ile taraftarların sevinç gösterisine sahne oldu.

Spor Toto Süper Lig’in 36. haftasında lider Galatasaray, Eryaman Stadyumu’nda karşılaştığı MKE Ankaragücü’nü 4-1 mağlup etti. Sarı-kırmızılılar, bu skorun ardından ligin tamamlanmasına iki hafta kala 23. kez mutlu sona ulaştı. Maçın bitiş düdüğünün ardından ise Eryaman Stadyumu bayram yerine döndü. Galatasaraylı futbolcular, teknik ve yönetim ekibinden isimler şampiyonluğun ilk anlarını taraftarları ile birlikte kutladı. Eryaman stadyumu sarı-kırmızılıların şampiyonluk sevincine sahne oldu.

Galibiyetin mimarı Icardi

Galatasaray’ın bu sezon gol yükünü çeken Icardi, Ankaragücü filelerine de iki gol yollayarak galibiyetin mimarı oldu. Arjantinli yıldız bu sezon toplam 21 gol atarken, Cimbom’a Ankara’da galibiyeti getiren diğer goller ise Oliveira ile Barış Alper Yılmaz’dan geldi.

Başkentte bitime iki hafta kala şampiyon

Aslan, Ankaragücü galibiyetinin ardından bitime iki hafta kala 3 sezonluk aradan sonra 23. kez mutlu sona ulaştı. En yakın takipçisi Fenerbahçe’nin 5 puan önünde haftayı kapatan Galatasaray, bu sezon çıktığı 34 maçta 26 galibiyet, 4 beraberlik ve 4 mağlubiyet aldı. Okan Buruk’un öğrencileri bu maçlarda rakip filelere 77 gol atarken, kalesinde 27 gole engel olamadı.