Erzincan'ın 'altın kızı' Aleyna Korkut gözünü olimpiyatlara dikti

2022’de 15 yaş altı badminton şampiyonasında Avrupa şampiyonu olan milli badmintoncu Aleyna Korkut’un yeni hedefi olimpiyatlarda madalya kazanmak.

Milli badmintoncu 15 yaşındaki Aleyna Korkut, ulusal ve uluslararası alanlarda biriktirdiği başarılara yenilerini ekledi. Aleyna Korkut, 28-30 Nisan tarihlerinde İtalya Bolzano’da yapılan Uluslararası 17 yaş altı ‘Yonex Bozner Cup U17 Turnuvası’nda beşinci oldu. Yakın zamanda Avusturya’da gerçekleştirilen Uluslararası 17 yaş altı ‘Austrian Open Cup U17’de ise turnuvanın en deneyimli, seri başı sporcusunu 2-1 yenerek üçüncülük madalyasını kazandı.

Korkut, bu turnuvalarda kendisinden büyük ve deneyimli rakipleri ile mücadele ederek olimpiyatlara giden yolda önemli deneyim kazandığını, hedefinin de Dünya şampiyonası ve olimpiyatlarda madalya kazanmak olduğunu söyledi.

Ahmet İlker Doğan: "Desteğimiz dünya ve olimpiyat yolunda da sürecek"

Aleyna Korkut’u destekleyen Anagold Madencilik’in Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet İlker Doğan, sosyal sorumluluk ve kalkınma projelerine verdikleri büyük önemi vurgulayarak, "Bölge insanlarına ve Türkiye ekonomisine destek olmak için birbirinden değerli birçok projeyi hayata geçiriyoruz. Ülkemiz adına gurur kaynağı olan Aleyna Korkut kızımızın başarıları, sponsoru olarak bizlerde oluşturduğu duygular apayrı bir yerde duruyor. Bu tarz sonuçlar, bölgemizle kurduğumuz destek ilişkisinde ne kadar doğru yolda olduğumuzu gösteriyor ve çoğaltarak sürdürme kararımızı güçlendiriyor. Aleyna Korkut’a desteğimiz dünya ve olimpiyat şampiyonluğu yolunda devam edecek" ifadelerini kullandı.

7 yaşında badmintona başlayan Aleyna Korkut, 2016 yılında henüz 9 yaşındayken Türkiye ikincisi olarak ilk ulusal başarısını kayda geçirdikten sonra milli takıma seçildi. Anagold Madencilik’in sponsorluğunu üstlendiği Aleyna, kazandığı birçok ulusal ve uluslararası madalyaya 2022’de Avrupa şampiyonluğunu ekledi. Korkut, İspanya’da düzenlenen 15 yaş altı badminton şampiyonası tek kadınlarda Avrupa şampiyonu oldu ve bu kategorideki tek altın madalyalı sporcu olarak tarihe geçti.