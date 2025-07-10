Erzurum'a 24 derslikli ortaokul

Millî Eğitim Bakanlığı ile protokol imzalayan Bahçeşehir Koleji, Erzurum’un Yakutiye ilçesine 24 derslikli ortaokul yapımı için çalışmalara başladı.

Bahçeşehir Koleji ile Millî Eğitim Bakanlığı arasında eğitime katkı sağlayacak önemli bir iş birliği gerçekleşti. Millî Eğitim Bakanlığı ile Bahçeşehir Koleji arasında Erzurum’un Yakutiye ilçesine 24 derslikli bir ortaokul binası kazandırılması için protokol imzalandı. Millî Eğitim Bakanlığı’nda düzenlenen törene Bahçeşehir Koleji İcra Kurulu Başkanı Hüseyin Yücel ile Millî Eğitim Bakanlığı Emlak Genel Müdür Yardımcısı Özer Dumanlı katıldı.

Yücel: Tüm öğrencileri düşünüyoruz

Törenin ardından açıklamalarda bulunan Bahçeşehir Koleji İcra Kurulu Başkanı Hüseyin Yücel, şunları söyledi:

"Bahçeşehir ailesi olarak, Uğur Okulları ile 57, Bahçeşehir Koleji ile 31 yıldır Türkiye’nin eğitim sistemine değer katmak amacıyla büyük bir özveriyle çalışıyoruz. Bu sorumluluğu yalnızca kendi okullarımızdaki öğrencilerle sınırlı görmüyor; ülkemizin dört bir yanındaki çocukların ve gençlerin geleceğini de odağımıza alıyoruz. Çünkü biliyoruz ki, Cumhuriyetimizin muasır medeniyetler seviyesine ulaşması ancak nitelikli ve kapsayıcı bir eğitimle mümkündür. Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli vizyonu da bu anlamda ülkemizin bugününe ve yarınına önemli bir katkı sağlayacaktır. Bu doğrultuda bizlere iş birliği imkânı sunan Millî Eğitim Bakanlığımıza, desteklerini esirgemeyen Bakanımız Dr. Yusuf Tekin’e içtenlikle teşekkür ederiz."

İl Millî Eğitim Müdürlüğü’ne teslim edilecek

Anahtar teslim şeklinde yapılacak olan ve 24 derslikli ortaokul olarak kullanılacak binada saha tanzimi, istinat duvarı ve çevre düzenlemesi gibi tüm altyapı ve çevre düzenlemeleri de yer alacak. Proje, Bakanlığın tip projeleri ya da onaylı özel projesine uygun şekilde hayata geçirilecek. Tamamlanan okul binası, Millî Eğitim Bakanlığı adına Erzurum Valiliği İl Millî Eğitim Müdürlüğü’ne teslim edilecek.