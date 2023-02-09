Erzurum'da çok sayıda faili meçhul hırsızlık olayı aydınlatıldı: 4 tutuklama

Erzurum İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince nitelikli hırsızlık suçunu işledikleri tespit edilen 8 şüpheliye yönelik 14 ayrı adreste eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyon da gözaltına alınan 7 kişiden 4’ü tutuklanırken kaçan 1 şahsı ise yakalama çalışması devam ediyor.

Erzurum İl Jandarma Komutanlığınca; Erzurum genelinde suç ve suçluların ortaya çıkarılması amacıyla icra edilen operasyon çerçevesinde Erzurum ve ilçelerinde nitelikli hırsızlık suçunu işledikleri tespit edilen 8 şüpheliye yönelik 14 ayrı adreste eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda 7 şüpheli gözaltına alındı. Yapılan arama sonucunda, muhtelif hırsızlık malzemeleri ele geçirildi. Faaliyet sonucunda geriye dönük çok sayıda faili meçhul hırsızlık olayı aydınlatıldı. Şüpheli olarak tespit edilen ve adli makamlara sevk edilen 7 şahıstan; 4 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderilirken 3 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. 1 şüphelinin ise yakalama çalışmalarına devam edilmektedir.

Yetkililer tarafından yapılan açıklamada, “Erzurum İl Jandarma Komutanlığınca, vatandaşlarımızın can ve mal güvenliğinin sağlanması maksadıyla, ilgili mevzuatın verdiği yetki ve sorumluluklar çerçevesinde emniyet ve asayiş görevlerinin yerine getirilmesine kararlılık ve azimle devam edilmektedir” denildi.