Erzurum'daki cenaze kavgası İstanbul'a sıçradı
Erzurum'un Tekman ilçesinde bir kadının cenazesi sırasında başlayan kavga, gece saatlerinde İstanbul'un Arnavutköy ilçesine sıçradı. İki aile arasında çıkan taşlı sopalı kavgada ortalık savaş alanına dönerken, yüzlerce kişinin sokaklarda yürüdüğü anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.
Edinilen bilgiye göre, Tekman ilçesine bağlı Toptepe Mahallesi’nde bir kadın intihar etti. Cenaze sırasında kadının ailesiyle eşi tarafı arasında çıkan tartışma kısa sürede büyüyüp kavgaya dönüştü. Olay yerine gelen jandarma ekipleri tarafları ayırmakta güçlük çekti.
Cenaze sırasında başlayan gerginlik, tarafların Arnavutköy ilçesinde yaşayan yakınlarına da sıçradı. Gece saatlerinde iki grup Arnavutköy’de sokaklarda karşı karşıya geldi. Yüzlerce kişinin ellerinde sopalarla yürüdüğü, zaman zaman taş ve sopalarla birbirine saldırdığı anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.
İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Ekiplerin saatler süren yoğun çalışması sonucu taraflar güçlükle ayrılırken, mahallede geniş güvenlik önlemleri alındı.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.