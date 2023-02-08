Erzurum iş dünyasının ilk yardım tırı Malatya'ya uğurlandı

Türkiye’yi yasa boğan büyük deprem felaketinin ardından depremzedeler için ülke genelinde başlatılan yardım kampanyaları devam ederken, Erzurum iş dünyası da toplanan yardım malzemelerinin ilk sevkiyatını Malatya’ya yaptı.

Depremzedelere yönelik yardım faaliyetlerini, İçişleri Bakanlığı, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) ve AFAD’la koordineli bir şekilde yürütülmesi amacıyla; Erzurum Ticaret ve Sanayi Odası (ETSO), Erzurum Ticaret Borsası (ETB), Pasinler TSO, Oltu TSO, Erzurum Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (ESOB), 1. OSB, Doğu Anadolu İhracatçılar Birliği (DAİB), diğer STK’lar ve hayırsever vatandaşların işbirliğinde oluşturulan ‘Erzurum İş Dünyası Deprem Yardım Merkezi’ndeki depolarda toplanan; 2 konteynır, 100 adet soba ve 2 adet seyyar tuvalet Malatya’daki depremzedelere ulaştırılmak üzere yola çıktı. Yardım malzemelerini taşıyan Tırı, ETSO Yönetim Kurulu Başkanı Saim Özakalın, Meclis Başkanı Gökhan Yılmaz, ETB Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Oral, 1. OSB Yönetim Kurulu Başkanı Murat Urkuç, ETSO Meclis Üyesi ve TOBB Genel Kurul Delegesi Kadir Ovat, hayırsever iş insanları Mennan Kılıç, Abdullah Gülakar ve 1. OSB Müdürü İhsan Ateş, ‘Erzurum İş Dünyası Deprem Yardım Merkezi’nden Malatya’ya uğurladı.

Ayni yardımların 1. OSB’deki yardım merkezindeki depolarda toplanmaya devam edeceğini ifade eden ETSO Yönetim Kurulu Başkanı Özakalın, “Deprem bölgesindeki ihtiyaçların aciliyetini göz önüne alarak ilk etapta elimize ulaşan yardım malzemelerini vakit geçirmeden deprem bölgesine göndermeyi uygun gördük. Ayni yardım kampanyamız devam ediyor. İş insanlarımızdan ve vatandaşlarımızdan gelecek yardımları yine yardım merkezimizin depolarında toplayıp, AFAD’ın yönlendirmesiyle belirlenecek deprem bölgesine sevk edeceğiz” dedi.

Özakalın; “Kampanyalar devam ediyor”

ETSO’nun başlattığı ve ETB, Pasinler ve Oltu TSO, ESOB, 1. OSB, DAİB, diğer STK’lar ve hayırsever vatandaşların desteklediği nakdi yardım kampanyasının da devam ettiğini kaydeden Başkan Özakalın şunları söyledi; “Nakdi yardım kampanyamızda 24 saatte 1 milyon lira civarında bir tutara ulaştık. Ancak bunun daha da artması için çalışıyoruz. İnanıyorum ki, Erzurum bu konuda da kendisine yakışanı yapacak ve yüzyılın felaketini yaşayan vatandaşlarımızın yarasına merhem olmak için elinden gelen desteği verecektir. Kadirşinas Erzurumlu hemşehrilerimizi depremzede vatandaşlarımız için başlattığımız ayni ve nakdi yardım kampanyalarına destek olmaya davet ediyorum.”

Özakalın, nakdi yardımda bulunmak isteyenlerin; Erzurum Ticaret ve Sanayi Odası’nın Halkbank Erzurum Şubesi’ndeki TR05 0001 2009 3420 0016 0002 03 nolu İBAN hesabına bağışta bulunabileceklerini, ayni yardımların da, 1.OSB Müdürlüğü Ek Arazi No:20 adresindeki, ‘Erzurum İş Dünyası Deprem Yardım Merkezi’ne teslim edilebileceğini hatırlattı.