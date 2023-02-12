Erzurum iş dünyasının yardımları aralıksız sürüyor

Erzurum İş Dünyası Deprem Koordinasyon Merkezi’nin, deprem bölgesindeki afetzedelerin ihtiyaçlarına yönelik ayni ve nakdi yardım kampanyası devam ediyor.

Erzurum Ticaret ve Sanayi Odası (ETSO), Erzurum Ticaret Borsası (ETB) ve 1. Organize Sanayi Bölgesi’nin (1. OSB) öncülüğünde, Pasinler TSO, Oltu TSO, Erzurum Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (ESOB), Doğu Anadolu İhracatçılar Birliği (DAİB), diğer STK’lar, hayırsever iş adamları ve vatandaşlar işbirliğinde yürütülen ayni yardım kampanyasında şimdiye kadar toplanan yardım malzemeleri, tır, kamyon ve kamyonetten oluşan 23 araçla deprem bölgesine ulaştırıldı.

Özakalın; “Yardımların ulaştığını teyit ediyoruz”

‘Yüzyılın Felaketi’ olarak nitelendirilen ve Kahramanmaraş, Gaziantep, Şanlıurfa, Diyarbakır, Adana, Adıyaman, Osmaniye, Hatay, Kilis ve Malatya etkili olan büyük depremin ardından oluşturulan, ‘Erzurum İş Dünyası Deprem Koordinasyon Merkezi’ çalışmalarını İçişleri Bakanlığı, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) ve AFAD’la koordineli bir şekilde yürütüyor. Gönderilen yardım araçlarının deprem bölgesindeki ilgili noktalara ulaşımı ve yardım malzemelerinin yetkili kişilere teslimi de bölgedeki Ticaret ve Sanayi Odaları, Ticaret Borsaları ve devlet kurumları aracılığıyla teyit ediliyor. Ayrıca depremzedelerin ihtiyaç duydukları yardım malzemeleri de yine bu kurumların ilgili ve yetkilileri tarafından tespit edilerek bundan sonra bölgeye sevk edilecek yardım malzemelerinin neler olması gerektiği de ayrıca belirleniyor.

“Barınma ve ısınma yardımlarına ağırlık verilecek”

Yardım faaliyetleriyle ilgili bilgi veren Erzurum Ticaret ve Sanayi Odası (ETSO) Yönetim Kurulu Başkanı Saim Özakalın şunları söyledi; “Deprem bölgesinde irtibatta olduğumuz Oda ve Borsa başkanlarımız ve ilgili devlet kurumlarının yetkililerinin yönlendirmeleriyle yapılacak yardımların içeriğini güncellemeye ve devam eden süreçte yapılacak yardımların muhteviyatını afetzede vatandaşlarımızın ihtiyaçları doğrultusunda belirlemeye özen gösteriyoruz. Bize gelen bilgilere göre şu anda özellikle barınma ve ısınma ihtiyaçlarının karşılanması büyük önem arz ediyor. Deprem Koordinasyon Merkezi’ndeki arkadaşlarımızla yaptığımız istişareler sonucunda bundan sonraki yardım malzemelerinin ağırlıklı olarak konteyner, çadır, soba, ısıtıcı, battaniye, seyyar tuvalet ve benzeri malzemelerden oluşmasına çaba göstereceğiz. Ayrıca deprem bölge bölgesindeki vatandaşlarımızın şehrimize ulaşımı, barınması ve iaşelerinin temini noktasındaki çalışmaları da titizlikle koordine etmeye çaba gösteriyoruz.”

“Erzurum kendine yakışanı yapıyor”

Başkan Özakalın şöyle devam etti; “Şimdiye kadar deprem bölgesinde ulaşan yardım araçlarımızda, 15 konteyner, 657 ısıtıcı, 115 soba, 1050 battaniye, 51 adet yatak, 50 kilogramlık 750 çuval un, 30 metreküp kereste, 1 jeneratör, 1 ekskavatör, su, gıda, çocuk bezi, giysi, ayakkabı, temizlik malzemeleri yer alıyor. Büyük bir fedakârlıkla kampanyamıza destek veren ve ülkemizin yaşadığı bu büyük felakette ihtiyaçlı insanlarımızın yanında olmaya büyük çaba gösteren bütün üyelerimize, kurumlarımıza ve hayırsever vatandaşlarımıza teşekkür ediyoruz. Ayni ve nakdi yardım kampanyalarımızın aralıksız devam ettiğini bir kez daha ifade etmek istiyorum. Ayni yardımlarımız gibi nakdi yardımlarımızın da büyük önemi var. Bu konuda da hem üyelerimizin hem de vatandaşlarımızın desteklerini bekliyoruz. Erzurum, böylesine zor günlerde her zaman kendisine yakışanı yapmıştır. Bundan sonra da aynı sorumlulukla ve Dadaşlık ruhuyla yapmaya devam edecektir. Çünkü bu büyük felakettin izlerini silmek ve oradaki vatandaşlarımızın ihtiyaçlarını karşılamak için gerek devletimiz gerekse milletimizin özverili gayretlerine şehrimizin katkısını sürdürmek zorundayız”

Başkan Özakalın ayrıca, nakdi yardımda bulunmak isteyenlerin; Erzurum Ticaret ve Sanayi Odası’nın Halkbank Erzurum Şubesi’ndeki TR05 0001 2009 3420 0016 0002 03 nolu İBAN hesabına bağışta bulunabileceklerini, ayni yardımların da, 1.OSB Müdürlüğü Ek Arazi No:20 adresindeki, ‘Erzurum İş Dünyası Deprem Yardım Merkezi’ne teslim edilebileceğini hatırlattı.