Erzurumlular, Filistinli öğrenciler ile bir araya geldi
Bilecik Erzurumlular Derneği üyeleri, Filistin'e destek adına Şeyh Edebali Üniversite'sinde eğitim gören Filistinli öğrenciler ile bir araya geldi.
Bilecik Erzurumlular Derneği üyeleri, Filistin’e destek adına Şeyh Edebali Üniversite’sinde eğitim gören Filistinli öğrenciler ile bir araya geldi.
Erzurumlular Derneği Başkanı Ebu Talip Dursun, Filistin’de yaşanan olaylara tepki göstermek adına Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi’nde eğitim gören Filistinli öğrencileri dernekte ağırladı. Üniversiteli öğrencilere yöresel ürünler ve yemek ikramında bulundu. Türkiye’nin savunma sanayisi alanında güçlendiğini belirten Ebu Talip Dursun, "Allah’ın izniyle Türkiye’miz güçlü olma yolunda ilerliyor. Savunma sanayimiz güçleniyor. Zaman gelince inşallah Kudüs’ün fethi bizlere nasip olacak. Türkiye Osmanlı’nın on katı daha güçlü olacak, kâfirlerin sırtı yere gelecek. Erzurumlular adına tüm Milletimiz olarak Filistin in yanındayız. Kahrolsun ABD, kahrolsun İsrail" ifadelerini kullanarak Filistin’de yaşanan olaylara tepkisini dile getirdi.