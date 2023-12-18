Erzurumlular gecesinde başkan Yılmaz'a yoğun ilgi

İstanbul Erzurum Dernekler Federasyonu ve Silivri Erzurumlular Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği tarafından Silivri’de yaşayan Erzurumlular için bir dayanışma gecesi düzenlendi.

Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz, 26.Dönem AK Parti Erzurum Milletvekili Mustafa Ilıcalı, İstanbul Erzurum Dernekleri Federasyon Başkanı Ahmet Yanık, Silivri Erzurumlular Derneği Başkanı Salih Bayram, geçmiş dönem Silivri Belediye Başkanı Hüseyin Turan, siyasi parti başkanları, STK temsilcileri ve iş insanları bir araya geldi.

Palmiye Düğün Salonunda gerçekleşen etkinliğe katılan Başkan Volkan Yılmaz, yaptığı konuşmada Gazze’de yaşanan katliama dikkat çekerek başladığı konuşmasında “Lider Ülke Türkiye ve Bölgesel Güç Türkiye yolundaki ilerleyişimiz için birliğimizi, bütünlüğümüzü ve kardeşliğimizi muhafaza etmeye, örf ve adetlerimizi zenginlik olarak görmeye ihtiyacımız vardır.” dedi. “Silivri tüm hemşehrilerimizi bağrına basmış; kültürel zenginliklerini benimsemiş; dil, din, ırk, mezhep ve memleket ayrımı yapmadan kucaklamıştır.” diyen Başkan Yılmaz, “Böylesine kadim bir şehirde Belediye Başkanı olarak görev yapmaktan büyük onur duyuyorum.” ifadelerini kullandı.

“GAZZE’DE YAŞANAN KATLİAMA SADECE TÜRK MİLLETİNDEN SES GELİYOR”

Gazze’de yaşanan katliama dikkat çeken Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz, “Dünyanın gözü önünde iki ayı aşkın zamandır işlenen insanlık suçuna, vahşete, savaş suçlarına dikkat çekmek istiyorum. Katil devlet ve katil devlet başkanı Gazze’de bir insanlık suçu işliyor. Avrupa Birliği’nden ses yok. Amerika her zaman bildiğimiz Amerika, çıt yok. En üzüntü vereni İslam ülkelerinden ses seda yok. Her zamanki gibi mazlumlar ezilirken diline, dinine, ırkına bakmadan gür bir sesle mazlumların yanında olan tek bir millet var; o da Türk Milleti, Türk Devleti. Gür bir sesle, ‘Dünya 5’ten büyüktür.’ diyen Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın sesi var. Grup toplantılarında İsrail’e net bir sesle cevap veren Sayın Genel Başkanım Devlet Bahçeli’nin sesi var. Yani kısacası Türk Devletinden Türk Milletinden ses geliyor.” dedi.

“ERZURUM DEMEK VATAN DEMEK, KAHRAMANLIK DEMEK”

Erzurum’un milli mücadele döneminde çok önemli bir rolü olduğunu vurgulayan Bakan Yılmaz, “Erzurum demek vatan demek, bayrak demek, millet demek, bağımsızlık demek, kahramanlık demektir. Bu toplantı vesilesiyle Silivri’den Dadaşlar diyarına; Aşkale’ye, Aziziye’ye, Çat’a, Hınıs’a, Horasan’a, İspir’e, Karaçoban’a, Karayazı’ya, Köprüköy’e, Narman’a sevgilerimi gönderiyorum. Oltu’ya, Olur’a, Palandöken’e, Pasinler’e, Pazaryolu’na, Şenkaya’ya, Tekman’a, Tortum’a, Uzundere’ye ve Yakutiye’ye selamlarımı iletiyorum. Rabbim birliğimizi, beraberliğimizi, barış ve kardeşliğimizi daim eylesin. Erzurum; milli heyecanın, milli ahlakın ve manevi temizliğin mertlikle temellendiği bir vatan köşesidir. Erzurum, tarihimizin canlı şahididir. Bu topraklarda nice sevinçler, nice zaferler, nice acılar ve ayrılıklar yaşanmıştır. Geçmişte Rus ve Ermeni şiddetine karşı göğsünü siper eden Alvarlı Efe Hazretleri Erzurum’un gözbebeğidir. İlim, irfan ve gönül insanı İbrahim Hakkı Hazretleri’nin anıları Erzurum’a emanettir. Balkanlar’da kahramanca mücadele eden Şükrü Paşa, aziziye tabyasında devleşen Nene Hatun, manevi hayatımızda derin izleri bulunan Hacı Salih Efendi Erzurum’a mühür vurmuşlardır. Kafkas Cephesi’nde, Allah-u Ekber Dağları’nda kara, buza ve dondurucu ayaza yüreklerindeki millet ateşiyle karşı koyan, vatan savunmasında fedakârlıktan kaçmayan gazi ve şehitlerimizi, Erzurum’un efsane ismi Kazım Karabekir Paşa’yı, Erzurum Kongresini gerçekleştiren Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve Silah Arkadaşlarını, Erzurum’da yetişen, milli ve manevi hayatımıza eşsiz hizmetleri geçen tüm isimleri rahmetle anıyorum. Allah onlardan razı olsun diyorum. Türk milleti bugünlere kolay gelmemiştir. 1071 yılında Anadolu’yu vatan edinen, İstanbul’un fethi ile gücünün doruklarına erişen, Millî Mücadele yıllarında inandığı ülküler etrafında birleşen Aziz Milletimiz; geçmişte olduğu gibi günümüzde de birlik ve beraberliğini koruyacak; ve Türkiye Cumhuriyeti payidar kalacaktır. Salgın hastalıklar, savaşlar, uluslararası ekonomik krizler ve bunlara bağlı olarak meydana gelen olaylar neticesinde, zor günlerden geçtiğimiz hepimizin malumudur. Lider Ülke Türkiye ve Bölgesel Güç Türkiye yolundaki ilerleyişimiz için birliğimizi, bütünlüğümüzü ve kardeşliğimizi muhafaza etmeye, örf ve adetlerimizi zenginlik olarak görmeye ihtiyacımız vardır.” dedi.

“SİLİVRİ TÜRKİYE’NİN GÜZELLİKLERİNİN YAŞADIĞI BİR ŞEHİR”

Yılmaz, Erzurumlular Gecesinin birliktelik ruhuna katkı sunacağını belirttiği konuşmasını şu sözlerle tamamladı: “Bu nedenle bugün burada gerçekleştirilen toplantının, milli birlik ruhumuza katkı sağlayacağına yürekten inanıyorum. Silivri’miz 81 ilimizden vatandaşımızın ikamet ettiği bir şehir, Türkiye’nin güzelliklerinin yansıdığı ve yaşandığı bir kenttir. Tüm hemşehrilerimizi bağrına basmış; kültürel zenginliklerini benimsemiş; dil, din, ırk, mezhep ve memleket ayrımı yapmadan kucaklamıştır. Böylesine kadim bir şehirde Belediye Başkanı olarak görev yapmaktan büyük onur duyuyorum. Bu duygu ve düşüncelerle, ‘Anımız bir, acımız bir, andımız bir’ diyor; hepinize saygı, sevgi ve hürmetlerimi sunuyorum.”