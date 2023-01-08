Erzurumlular memleket havası solumak için 2. Erzurum Cağ Kebabı Festivali'ne akın etti

Memleket havası solumak isteyen Erzurumlular, Ankara’da 2.’si düzenlenen Erzurum Cağ Kebabı Festivali’ne akın ederek, hem özlemini çektikleri yöresel lezzetleri tattı hem de Erzurum barı oynayarak doyasıya eğlendi.

Altındağ Fuar ve Kongre Merkezi’nde 2. Erzurum Cağ Kebabı Festivali düzenlendi. Erzurum’un tarihinin, kültürünün ve mutfak lezzetlerinin tanıtılması amaçlanan etkinlikte, Erzurum yöresine ait meşhur peynir çeşitlerinden keçi, tulum, çeçil, İspir ve göğermiş peynirlerin, cağ kebabının, onlarca çeşit çiçek balının ve kadayıf dolmasının yanı sıra su böreği, tuzsuz peynir, kuru, sucuk, acuka, tereyağı, zeytin, pekmezin satıldığı stantlar ziyaretçilerin akınına uğradı. Keyifli dakikalar geçiren ziyaretçiler, Erzurum’a özgü Baş Bar Folklor ekibi ile halay çekerek doyasıya eğlendi.

“Kış havasında bu kadar yoğunluk var”

2. Cağ Kebabı Festivali’nde sahne alan Selami Durmuş, “Festivalimiz çok güzel geçiyor, Erzurum kokuyor zaten. Erzurum esnaflarını gezdim. Bayağı Erzurum esnafı burada. Gönülden tebrik ediyorum. Erzurum herkesin Erzurum’u. Erzurum’a kim bir taş koyuyorsa Allah razı olsun. Kış havasında bu kadar yoğunluk var. Yazın ortasında bile olmayan yoğunluk burada var” ifadelerini kullandı.

“Cağ kebabı kuzu etinden başka bir şeyden yapılmaz”

Festivalde cağ kebabı standı açan Fuat Çakmak, ustası olduğu cağ kebabının yapılışını anlattı. Çakmak, “Çok fazla bir katkı maddesi yok. Soğan, tuz, karabiber. Terbiye yapılıyor bekletiliyor. Gayet yumuşak, özelliği kuzu eti. Başka hiçbir şeyden olmaz. Son zamanlarda Ankara’da, Türkiye genelinde yaygınlaşıyor. Çok kıymetli bir yiyecek. Erzurumlular geliyor ve katılıyor. Ankara’nın yerel halkı da ilgi gösteriyor. Ürün Türkiye genelinde tanındı” diye konuştu.

“Memleket havası soluyalım diye geldik”

82 yaşındaki annesini 2. Cağ Kebabı Festivali’ne getiren Burhan Demirtaş, “Bütün yöreninkiler güzel ama Erzurum ve Kars yöresi ayrı güzel. Biz Kars’ı ve Erzurum’u ayırt etmiyoruz. Memleket havası soluyalım dedik. Annemi de getirdim, memleket havası solusun dedik. Küflü peyniri çok faydalı ve çok güzeldir. Ondan almayı düşünüyoruz. Erzurum İspir pekmezi var, çok meşhurdur. Gücümüz neye yetiyorsa almaya çalışacağız” dedi.

Kadayıf dolmasının püf noktaları

Kaliteli kadayıf dolması standının önünde sıra olmasının doğal olduğunu dile getiren Vedat Aksakal, “Biz de Erzurum’un kalitelilerinden birisiyiz. Bizde hizmette sınır yok. Sıcak ve taze ikram ediyoruz. Kadayıf dolmasındaki püf nokta öncelikle kadayıfın iyi olması. İki; sarım ve ceviz, dördüncüsü yumurtasını iyi yedirmek. Beşincisi de kızartmak. Altıncısı da sıcak sıcak yemek” ifadelerini kullandı.

“Elimizden geldiğince Erzurum’u tanıtmaya çalışıyoruz”

Standında kendi imalatları olarak Erzurum’dan getirdikleri pestil, köme, pekmezleri olduğunu dile getiren Mustafa Pekhas, “Erzurum’dan işlem görmemiş, glikoz katılmamış, kaktı maddesi olmayan tamamen doğal tatlılarımız, kömelerimiz, özellikle katkısız mükemmel dut pekmezlerimiz. İspir’in fasulyesi, Tortum’un fasulyesi, kuşburnusu, cevizi, hepsi Erzurum’dan özel olarak burası için seçilmiş ürünler. Burada elimizden geldiğince Erzurum’u tanıtmaya çalışıyoruz. Gerek Erzurumlu hemşerilerimizin hasret gidermesi açısından, gerekirse Ankara’da Erzurum’u tanımak isteyen halka Erzurum’u arz ediyoruz. Bütün Ankaralıları ve Erzurumlu hemşerilerimizi bekliyoruz” dedi.

“Balımız Türkiye’nin bir iki balından biri”

Balında katkı maddesi bulana 10 bin lira vereceğini dile getiren Edip Özden, “Balımız Türkiye’nin bir iki balından biri. Organik sertifikalı. Önüne gelen ‘organik’ diyor öyle olmaz. Bizim bal 2500 rakımda yapılıyor. Rengine bir bakın. Şifa kaynağı. Bizde ağaç olmaz, sadece çiçek balı. Gelin alın, yiyin, bana dua edin. Gerçek bal, saf bal. Bir gram ne şeker, ne glikoz var. Erzurum’un Anzer’i. Oranın Anzer’i varsa bizim de Erzurum Anzer’imiz var” diye konuştu.