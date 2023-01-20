Eş zamanlı okul servisi denetimi

İçişleri Bakanlığı koordinesinde ülke genelinde eş zamanlı olarak okul ve öğrenci yurtlarının yakın çevrelerinde ve umuma açık işyerlerinde uygulama yapılmıştır. Ayrıca okul servis araçları ve personeli denetlendi.

Ülke genelinde eş zamanlı olarak 10 bin 818 karma ekip ile 34 bin 393 emniyet ve jandarma personelinin katılımı ile yapılan tüm uygulamalarda; 24 bin 723 okul servis aracı denetlenirken; 178 adet “Okul Servis Araçları Yönetmeliğine Uymamak”, 241 adet “Araç Muayenesi Yaptırmamak”, 201 adet “Emniyet Kemeri Takmamak”, 66 adet “Fazla Yolcu Taşımak” ihlalleri başta olmak üzere diğer ihlallerle birlikte toplamda bin 815 araç ve sürücüsüne cezai işlem yapılarak idari para cezası uygulandı.

Eksikliği tespit edilen 307 okul servis aracı trafikten men edilirken 11 sürücünün belgesi geri alındı. 23 bin 989 okul çevresi başta olmak üzere ülke genelinde bulunan 30 bin 333 umuma açık yer (kahvehaneler, kıraathaneler, kafeler, internet ve oyun salonları, iddia ve ganyan bayileri, içkili yerler vb.), park ve bahçeler, metruk binalar, çakmak gazı ile tiner gibi uçucu madde, alkol ve özellikle açık/paket olarak tütün mamülleri satışı yapılan yerler gün boyunca denetlenmiştir.

Uygulamada çeşitli suçlardan toplam 909 aranan şahıs yakalanırken 15 kayıp çocuk bulundu.

2 adet ruhsatsız tabanca, 3 adet kurusıkı tabanca, 3 adet ruhsatsız av tüfeği, 187 adet mermi ile 5 adet kesici/delici alet elde edilmiştir. 1.925 paket kaçak sigara ve 540 adet doldurulmuş makaron ele geçirildi.