Eş zamanlı yasa dışı bahis operasyonu: 5 gözaltı

Kocaeli merkezli yapılan eş zamanlı yasa dışı bahis operasyonunda 5 şüpheli yakalandı. 3 ofiste yapılan aramalarda ise 72 telefon, 50 banka kartı ve bin 300 dolar ele geçirildi. Yasa dışı bahis organizasyonunda para nakline aracılık eden 17 banka hesabı da donduruldu.

Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, "Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi Hakkında Kanuna muhalefet" suçu çerçevesinde yürütülen soruşturmada, 24 Ocak’ta Kocaeli merkezli eş zamanlı operasyon yapıldığı bildirildi. Yasa dışı bahis oynatılan 3 ofiste yapılan aramada, 72 telefon, 50 banka kartı ve bin 300 dolar para ele geçirildiği, ayrıca yasa dışı bahis organizasyonunda para nakline aracılık eden 17 banka hesabının dondurulduğu ifade edildi.

Yakalanan 5 şüphelinin adliyeye sevk edildiği öğrenildi.