ESA öğrencileri kompost kurulumu yaptılar

Eyüpsultan Belediye Başkanı Deniz Köken tarafından özellikle ilçenin kırsal alanlarında kalkınmayı sağlamak amacıyla kurulan Tarım 4.0 Politikaları Uygulama ve Araştırma Merkezi çalışmalarına aralıksız devam ediyor.

Bu çalışmalar çerçevesinde, Tarım 4.0 alanında çalışmak ve kendini geliştirmek isteyen girişimcilere, çiftçilere ve gençlere eğitimler veren Tarım 4.0 Politikaları Uygulama ve Araştırma Merkezi, ilçedeki okullarda da uygulamalı olarak kompost kurulumu hakkında bilgilendirme yapıyor. Tarım 4.0 Politikaları Uygulama ve Araştırma Merkezi bu kez Eyüpsultan Belediyesi Anaokulları ve Akademisi (ESA) bahçesinde, minik öğrencilerle kompost kurulumu yaptı.

Kompost kurulumu, öğrencilere uygulamalı olarak anlatıldı

Kompost kurulumunu uygulamalı olarak anlatan, çiftçi Eylem Suer, bitkisel ve hayvansal atıkların geri dönüştürülerek organik gübre oluşturulmasını ve tekrar toprakla buluşmasının öyküsünü minik öğrencilere anlayabilecekleri bir dilde anlattı. 2020 yılından beri onarıcı tarımla uğraştığını söyleyen Suer, kompostun toprağın ihtiyacı olan gübreyi doğal yollarla vermek için çok büyük bir araç olduğunu ifade ederek “Bugün burada ESA öğrencilerimize, geri dönüşümün ne kadar önemli olduğunu, aslında hiçbir şeyin çöp olmadığını, doğaya tekrar kazandırılabileceğini uygulamalı olarak gösterdik. Kompost kutusunda bir araya gelen çöplerin bir zaman sonra toprağa geleceğini ve doğayı kirletmeden de iyi bir şeyler yapabileceğimizi gösterdik” dedi. Öğrenciler sonrasında evlerinden getirdikleri organik atıkları kompost kutusuna atarak, Suer’e sorular sordu.