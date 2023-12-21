Eşarj, Aytemiz akaryakıt istasyonlarındaki elektrikli şarj istasyonları sayısını 3 katına yükseltti

Enerjisa Enerji’nin hisselerinin tamamına sahip olduğu elektrikli araç şarj istasyonu operatörü Eşarj, 2017 yılında istasyonlarına elektrikli şarj istasyonu kuran Aytemiz’in istasyonlarındaki hızlı elektrikli şarj istasyonu sayısını 25’e yükseltti.

Türkiye’nin önde gelen hızlı şarj istasyonu şirketlerinden Eşarj ile akaryakıt sektöründeki ürün ve hizmetlerini tüketicilerin ve pazarın ihtiyaçlarına göre şekillendiren Aytemiz arasındaki iş birliği her geçen gün büyüyerek devam ediyor. Önümüzdeki yıl 100 bin yeni elektrikli aracın daha trafiğe dahil olması ve elektrikli araç pazarında iki kat büyüme beklentilerini gözeterek çalışmalarını sürdüren Aytemiz ve sektörün alanında öncü şirketlerinden biri olarak arka arkaya gerçekleştirdiği yatırımlar ve hayata geçirdiği yenilikçi uygulamalar ile ‘ilklerin şirketi’ unvanına sahip olan Eşarj, 2017 yılından beri yaptıkları iş ortaklığı sayesinde şarj istasyonu kurulumlarını hızlandırdı.

Akaryakıt istasyonlarında Eşarj ile iş ortaklığını sürdüren Aytemiz, aynı zamanda Eşarj’ın Türkiye’de bir akaryakıt istasyonunda kurduğu ilk elektrikli araç şarj istasyonu olma unvanını da taşıyor. Türkiye’de 2023 sonu itibari ile 70 bini aşkın elektrikli araca ve pazarın yükselen trendine cevap vermesi adına elektrikli araç yoğunluğunun arttığı şehirler başta olmak üzere, Türkiye genelinde Eşarj istasyon sayısını 25’e çıkartan Aytemiz, elektrikli araç sahiplerine Eşarj ile birlikte hızlı, kaliteli ve kesintisiz bir hizmet sunmayı hedefliyor.

“Eşarj ile Türkiye’nin elektrikli araç şarj alt yapısında dönüşüm hikayesi yazıyoruz”

Enerjisa Enerji, Aytemiz ve Eşarj üst düzey yöneticileri Aytemiz Genel Müdürlüğü’nde bir araya geldi. Türkiye’nin e-mobilite alanında gelişimi ve dönüşümü için yatırımlar gerçekleştirdiklerini belirten Enerjisa Enerji CEO’su ve Eşarj Yönetim Kurulu Başkanı Murat Pınar, “Türkiye’nin dört bir yanını hızlı şarj istasyonu ağlarıyla donatıyoruz. Kars’tan Edirne’ye kadar tüm bölgelerimizde ve şehirlerimizde var olmayı, 81 ilde hizmet vermeyi hedeflemiştik. Ne mutlu ki 2023 yılı sonunda hem kurulu 1000 istasyona sahip olma hem de 81 ilde elektrikli şarj istasyonumuzla var olma hedefimizi gerçekleştirmiş olacağız. Bu yola çıkarken Eşarj için kilometre taşlarından biri de akaryakıt şirketi ile gerçekleştirdiğimiz, akaryakıt istasyonu içerisinde konumlanan ilk elektrikli şarj istasyonu hamlemizdi. Hem sektöre örnek olduk hem de yenilenebilir kaynaklardan elde edilen enerjinin kullanıldığı elektrikli şarj istasyonlarını bir akaryakıt istasyonunda konumlandırarak yenilikçi bir dönüşüm hikayesi üretmiş olduk. Herkes için daha iyi bir gelecek hayali ile çıktığımız yolda, gerçekleştirdiğimiz yatırımlarda bize eşlik eden, değerli ortaklığı ile sektörüne örnek olan Aytemiz’e ve emeği geçen tüm çalışma arkadaşlarıma teşekkür ediyorum” dedi.

“Akaryakıt sektöründe bu alanda öncüyüz”

Elektrikli araç pazarının dünyada olduğu gibi Türkiye’de de hızla büyüdüğüne dikkat çeken Aytemiz Genel Müdürü Ahmet Eke, “Elektrikli araçların sayısı, tüketicilerin aynı orandaki beklentileriyle birlikte hızla artıyor. Müşteri memnuniyetine odaklanan bir akaryakıt markası olarak bu beklentiye ilk cevap veren, bu alanda öncü bir marka olduk ve ilk elektrikli araç şarj istasyonumuzu 2017 yılında Eşarj markası iş ortaklığında istasyonlarımıza kurduk. Şirket olarak herkes için daha iyi bir gelecek sağlayacak adımların öncüsü olmaktan mutluluk duyuyoruz. Şimdi, bu verimli iş birliğimizi daha da büyütüyoruz. Elektrikli araç şarj istasyon yatırımlarımızı 2024 yılında Eşarj firması birlikte 40 ilde 60 istasyona ulaştıracağız. Şu an Türkiye genelinde 24’ü yüksek hızlı olmakla birlikte toplam 25 adet elektrikli şarj istasyonuna sahibiz ve bu noktalarda da 59 adet soketle hizmet veriyoruz. Elektrikli araçlarını istasyonumuzda şarj eden misafirlerimize, sektör ortalamasına göre yüzde 10’a varan ek bir fiyat avantajıyla kaliteli ve kesintisiz hizmet sunuyoruz. Böylelikle gerek yatırımlarımız gerekse fiyat avantajımızla elektrikli araç ekosisteminde iddiamızı ortaya koymuş oluyoruz. Önümüzdeki dönemde ise müşterilerimize sunduğumuz elektrikli şarj noktası sayısını daha da artırmayı hedefliyoruz. Bu yolda bizimle birlikte öncülük edip, sektörde ilklere imza atan Eşarj markasına da teşekkür ediyorum” dedi.