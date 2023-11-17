Eşarj'dan Ankara'nın en büyük elektrikli araç şarj istasyonu

Enerjisa Enerji’nin hisselerinin tamamına sahip olduğu elektrikli araç şarj istasyonu operatörü Eşarj, Ankara’nın en büyük elektrikli araç şarj istasyonunu kurdu.

Türkiye’nin ilk ve en fazla hızlı şarj istasyonuna sahip olan Enerjisa Enerji’ye bağlı Eşarj, elektrikli araç sayısının her geçen gün arttığı Ankara’da bir AVM’de aynı anda en fazla araca hizmet verebilen şarj istasyonu kurdu. Müşterilerine hızlı ve avantajlı şarj imkanları sunma amacıyla 2023 yılı sonuna kadar ulaşmayı hedeflediği bin istasyona doğru kararlı adımlarla ilerleyen şarj istasyonu operatörü, istasyonlarında kısa sürede şarj deneyimi sunuyor.

75’ten fazla şehirde 800 istasyon

Sektörün ilki olarak arka arkaya yaptığı yatırımlar ve yenilikçi uygulamalar ile ‘ilklerin şirketi’ unvanına sahip olan Eşarj, Türkiye’de elektrikli araç kullanımının yaygınlaşması ile beraber yatırımlarını hızlandırdı. 2008 yılında kurulan ilk elektrikli araçlar şarj istasyonu oyuncusu olarak firma, 75’ten fazla şehirde yaklaşık 600’ü yüksek hızlı (DC) olmak üzere toplam 800 istasyona ulaştı. İstasyonlarında bir 400 üzerinde soket ve 50 MWh’in üzerinde kurulu güce sahip olan firma, global markaların elektrikli araç modelleri ile Türkiye’nin ilk yerli otomobili Togg’un satışlarının artması ile birlikte artan şarj istasyonu ihtiyacına da hızlıca cevap veriyor. Ankara’daki 200’ün üzerinde hızlı şarj istasyonu soketinden 100’den fazlasına sahip olan firma, AVM’nin açık ve kapalı otoparklarında kurduğu istasyonda 9 DC ve 2 AC şarj cihazı ile toplamda 1 MWh kurulu güce sahip cihazlarla aynı anda 20 araca şarjlanma hizmeti verebilecek. İstasyonda farklı kW’larda cihazlar bulunurken, elektrikli araç sahipleri ağırlıklı olarak 120kW gücünde cihazlarla şarjlanma deneyimini tecrübe edebilecekler. Sürücüler AVM’de vakit geçirirken, istasyonda hızlı ve avantajlı bir şekilde araçlarını şarj edebilecek.

“Türkiye elektrikli araç şarj istasyonu ağının yüzde 20’sini biz yönetiyoruz”

Elektrikli araç şarj istasyonu yatırımlarıyla müşterilerine en iyi ve en hızlı deneyimi yaşatmaya devam edeceklerini dile getiren Eşarj Genel Müdürü Barış Altınay, "Türkiye’nin ilk elektrikli şarj operatörü olarak sektöre öncü uygulamalar geliştiriyor ve her yeni istasyon ile ülkemizin elektrikli araçların yaygınlaşması hedefine doğrudan katkıda bulunmuş oluyoruz. EPDK’nın son verilerine göre Türkiye’de yaklaşık her 14 araca bir DC şarj noktası düşüyor ve araç başına düşen DC şarj noktası açısından Türkiye, Avrupa genelinde birinci sırada bulunuyor. Bununla beraber 60 binin üzerinde elektrikli araç parkı bulunuyor fakat hem global markaların elektrikli araç modellerinin yaygınlaşması hem de yerli otomobilimiz Togg ile birlikte bu ihtiyaç günden güne artıyor. Türkiye elektrikli araç şarj istasyonu ağının yüzde 20’sini biz yönetiyoruz. Ankara’nın en önemli güzergahlarında ve AVM’lerinde bulunan 200’ün üstünde DC soketin 100’den fazlası bize ait. Armada AVM’de açtığımız yeni şarj istasyon alanı ile de aynı anda 20 araca şarj hizmeti verebilen bir ‘hub’ oluşturmuş bulunuyoruz. 2023 sonuna kadar 81 ilde en az bir yüksek hızlı (DC) olmak üzere toplam bin istasyon kurma hedefimize emin adımlarla ilerlerken, önemli bir kilometre taşı olan bu istasyon alanında emeği geçen tüm çalışma arkadaşlarıma teşekkür ederim” dedi.

Elektrikli araçların karbon emisyonlarını azaltmada tam potansiyellerine ulaşmaları için çalışan Türkiye’nin ilk şarj operatörü olan Eşarj, yenilebilir enerji sertifikası alan ilk şarj operatörü (IREC, YEK-G), ilk DC şarj istasyonu ve elektrikli araç markaları ile anlaşmalı ilk şarj operatörü unvanına da sahip.