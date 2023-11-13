Eşarj, dinlenme noktası 'Deşarj'ı hizmete sundu

Araç şarj istasyonu operatörü Eşarj, dinlenme noktası ‘Deşarj’ı hizmete sunduğunu duyurdu.

Dağıtım, perakende satış ve müşteri çözümleri şirketi Enerjisa Enerji’nin yüzde yüz iştiraki olan Eşarj, çalışmalarını sürdürüyor. Eşarj, sürücülerin araçlarının şarjlanma süresinde dinlenebilecekleri ve keyifli vakit geçirebilecekleri bir dinlenme noktası olan ‘Deşarj Noktası’nı ilk olarak Aydın Söke’de hizmete sundu.

Deşarj noktasındaki hizmetler ücretsiz olarak sunuluyor

Deşarj noktasının bulunduğu istasyondaki 120 kw gücünde 2 DC Şarj cihazı ile araçlarının şarj dolumunu hızlı bir şekilde yapabilecek olan Eşarj müşterileri, molalarını yeni Deşarj Noktası’nda verebilecek. İçerisindeki TV, internet bağlantısı, kahve makinesi ve çocuk oyun alanı gibi hizmetler ile öne çıkan Deşarj, aynı zamanda sıcak yaz aylarında sürücülerin serin bir mola verebilecekleri bir nokta olacak. Eşarj, elektrikli araç kullanıcılarının daha önce kişiye özel bir dinlenme alanı bulma konusunda deneyimlemedikleri imkânı, konforlu bir şekilde verme amacı taşıyor. Aynı anda 10 kişiye kadar hizmet verebilecek büyüklükteki Deşarj Noktası, Aydın’nın Söke ilçesinde Aydın yolu üzerindeki Koyuncu Kia bayisinde yer alıyor.

"Bir kahve içme süresinde aracınızı şarj edin’ hayalimizi gerçekleştirdik"

Eşarj’ın kurulduğu günden bu yana sektöre örnek olacak müşteri deneyimi uygulamalarını hayata geçirdiklerini ifade eden Enerjisa Enerji CEO’su ve Eşarj Yönetim Kurulu Başkanı Murat Pınar, “İlklerin şirketi Eşarj olarak, elektrikli araç kullanıcılarının şarj istasyonlarında geçirdikleri zamanın ne kadar değerli olduğunu biliyoruz. Batarya teknolojisinin gelişimi ile beraber araçların menzili artarken bir yandan da şarjlanma süresinin en aza indirilmesi için inovasyon çalışmaları yapıyoruz. Yeni istasyon kurulumlarında DC yani hızlı şarj istasyonunu önceliklendirerek elektrikli araç tercihinin önündeki bekleme süresi bariyerini ortadan kaldırmayı hedef biliyoruz. Bekleme süreleri kısalsa dahi o süre içerisinde müşterilerimize nasıl bir konfor oluşturabiliriz diyerek çıktığımız yolda, ‘Bir kahve içme süresinde aracınızı şarj edin’ hayalimizi gerçekleştirdik ve seyahat severlere konforlu bir dinlenme ortamı sağlayan ‘Deşarj’ noktamızı Aydın Söke’de hizmete sunduk. Daha önce sektörde örneği olmayan bu uygulama ile ücretsiz olarak sunduğumuz hizmetler, Eşarj farkını ortaya koyuyor. İdeal bir molada beklendiği üzere seyahat eden bir aile aracını hızlı şarj istasyonumuza bıraktıktan sonra Deşarj noktamızda kahvesini içip ücretsiz WiFi ve televizyondan yararlanabilecek, bu esnada çocuklar da oyun alanında keyifli vakit geçirebilecek. Deşarj noktalarının sayısını artırarak yaygınlaştırmak konusunda heyecanlı ve kararlıyız” dedi.

Şirketten yapılan açıklamaya göre; Eşarj, yenilebilir enerji sertifikası alan ilk şarj operatörü (IREC, YEK-G), ilk DC şarj istasyonu ve elektrikli araç markaları ile anlaşmalı ilk şarj operatörü unvanına sahip.