Eşarj'ın elektrikli araç istasyon ağına Erenköy Vertical da dahil oldu

Enerjisa Enerji’nin yüzde 94 oranında çoğunluk hisselerine sahip olduğu Eşarj, Türkiye’deki elektrikli araç şarj istasyon ağını genişletmeye devam ediyor. Vertical ile gerçekleştirilen iş birliği kapsamında şirketin Türkiye’nin 81 ilinde 1.000’in üzerinde yüksek hızlı şarj istasyonu hedefine uygun olarak 120KW yüksek hızlı (DC) 2 soketli şarj cihazı kuruldu.

Şarj istasyonu şirketi Eşarj, Türkiye’de elektrikli araç kullanımının yaygınlaşması ve hızlı şarj istasyonu yatırımını teşvik etmek amacıyla iş birliklerine devam ediyor. Şirket, koşulsuz müşteri mutluluğu teknolojilerini ve müşteri deneyimini odağına koyan Vertical’ ın halka açık otopark alanında 120KW yüksek hızlı (DC) 2 soketli şarj cihazı kurdu.

Eşarj ve Vertical iş birliğinde kurulan istasyonda müşteriler yüksek hızlı (DC) şarj imkanından yaralanabilecek. Kullanıcılar bu sayede elektrikli araçlarının 30 dakikada yüzde 80 doluluk oranında şarj edebilecek. Erenköy Vertical lokasyonundaki Eşarj istasyonu sayesinde tüm elektrikli araç sahipleri batarya endişesi yaşamadan rahatça sürüşlerine devam edebilecek.

İş birliğiyle ilgili konuşan Eşarj Yönetim Kurulu Başkanı ve Enerjisa Enerji CEO’su Murat Pınar, “Biz hem Enerjisa Enerji hem de Eşarj olarak büyüyen Türkiye’nin enerji dönüşümüne öncülük ediyoruz. Müşterilerimizin enerjiye daha hızlı, güvenilir ve sürdürülebilir bir şekilde erişimini sağlayabilmesi için projeler geliştiriyoruz. Bu noktada ekosistemimizi yaptığımız iş birlikleri ile kuvvetlendiriyoruz. Bulunduğu lokasyon itibariyle Vertical buluşma noktası olmasının ötesinde müşterilerine sürdürülebilir, doğa dostu, üretici, yenilikçi, samimi, doğal bir atmosfer ve yaşam alanı sunması açısından şirket müşterileri için de sıkça tercih edilecek bir alan olacağına inanıyorum” dedi.

Vertical Kurucusu Elif Boyner ise şöyle konuştu: “Minimum karbon ayak izi ve atığın mümkün olduğu sürdürülebilir bir yaşam alanı oluşturmayı amaçlayarak hayata geçen Vertical, topraksız ve dikey tarım uygulamasının çevre dostu yanlarını göz önünde bulunduruyor. Bu yolda ilerlerken Eşarj ile olan iş birliği bizim için çok değerli. Şirketi destekleyerek dünyamıza yayılan karbon ayak izinin azalmasına katkıda bulunuyor ve destekliyoruz” şeklinde konuştu.