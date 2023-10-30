Eşarj İstasyonları Cumhuriyet'in 100. Yılı'nda 3 gün boyunca ücretsiz

Türkiye’nin önde gelen elektrikli araç şarj istasyonu operatörlerinden Eşarj, Cumhuriyet’in 100. Yılı’na özel 3 gün boyunca tüm Eşarj istasyonlarında ücretsiz şarjlanma hizmeti verdiğini duyurdu.

Enerjisa Enerji’nin iştiraki olan Eşarj, müşterilerine sektöre örnek teşkil edecek deneyimler sunma konusunda da adımlar atmaya devam ediyor. Elektrikli araç sahibi Eşarj kullanıcıları Cumhuriyet’in 100. Yılı’na özel olarak hazırlanan kampanya ile beraber tüm istasyonlarında ücretsiz şarjlanma deneyimi yaşıyor.

29-30-31 Ekim tarihlerinde tüm Eşarj istasyonları ücretsiz

Yapılan açıklamaya göre, Cumhuriyet’in ilk 100 yılını geride bırakırken bu özel günü kendi müşterileri için de unutulmaz kılmak isteyen Eşarj, duyurduğu kampanya ile 29-30-31 Ekim tarihlerinde istasyon ayırt etmeksizin tüm lokasyonlarında şarjlanma hizmetini tamamen ücretsiz olarak sunuyor. Bununla beraber ücretsiz şarj hizmetinden yararlanacak olan elektrikli araç sahipleri de yenilenebilir enerji ile sürdürülebilir ulaşım ve karbon emisyonlarını azaltmaya da katkıda bulunuyor.

“Eşarj, Cumhuriyet’in kazanımı olan bir teknoloji şirketi olmaya devam edecek”

Daha İyi Bir Gelecek için yeşil ve sürdürülebilir bir dünyaya katkı sunmak için projeler üretmeye devam ettiklerini belirten Eşarj Genel Müdürü Barış Altınay, “Türkiye’nin ilk elektrikli şarj operatörü olma sorumluluğun bilinciyle, şarjlanma teknolojisindeki küresel yenilikler ile sektörümüzü tanıştırmaya ve ilkleri başarmaya devam ediyoruz. Yenilenebilir enerji dönüşümüne katkı sunmaya devam ederken bir yandan da doğa dostu emobilite çözümünü tercih ederek karbon emisyonunu azaltan ve esas katkıyı veren elektrikli araç kullanıcılarına da en iyi müşteri deneyimini sunmaya gayret gösteriyoruz. Dönem dönem çeşitli iş birlikleri vesilesiyle kampanyalar sunduğumuz Eşarj müşterilerine bir sürprizi de Cumhuriyetimizin 100. Yılında yapmak istedik.

Eşarj olarak, Cumhuriyet yolunda hiç durmadan ilerliyor ve Cumhuriyetimizin 100. yılına şahitlik etmenin gururunu yaşıyoruz. Cumhuriyetimizin 100. Yaşında bu özel günü kutlamak ve tüm müşterilerimize kaliteli ve kesintisiz hizmet sunmak amacıyla özel bir kampanya başlattık. 3 gün boyunca tüm Eşarj istasyonlarını müşterilerimize ücretsiz olarak sunuyoruz.

Tüm elektrikli araç kullanıcılarını Eşarj istasyonlarına bekliyoruz. Eşarj olarak kurulduğumuz günden bu yana müşterilerimizin elektrikli araç ekosistemi içerisinde kesintisiz ve konforlu yolculuk yapmaları için gerçekleştirdiğimiz çalışmalarımıza ara vermeden devam ediyoruz” dedi.

İlklerin şarj operatörü olmuştu

Şirketten yapılan açıklamada, ’’Elektrikli araçların karbon emisyonlarını azaltmada tam potansiyellerine ulaşmaları için çalışan Türkiye’nin ilk şarj operatörü olan Eşarj, yenilebilir enerji sertifikası alan ilk şarj operatörü (IREC, YEK-G), ilk DC şarj istasyonu ve elektrikli araç markaları ile anlaşmalı ilk şarj operatörü unvanına sahip’’ denildi.