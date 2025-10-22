Eşarj, kolay ve güvenli şarjlanma için Eşarj Auto özelliğini devreye aldı

Eşarj, elektrikli araç kullanıcılarına konfor sunan Eşarj Auto özelliğini devreye aldı. Teknoloji sayesinde sürücüler artık kart, uygulama ya da onay adımlarıyla uğraşmadan, yalnızca soketi araca takarak şarj başlatabiliyor.

Elektrikli araç şarj ağı operatörü Eşarj, teknolojik yenilikleriyle sektörde öne çıkmaya devam ederken, kullanıcı dostu çözümleriyle de müşteri deneyimini geliştirmeyi sürdürüyor. Şirket bu vizyonun son adımı olarak şarj sürecini hızlandırırken, kullanıcı konforunu üst düzeye çıkaran yenilikçi Eşarj Auto özelliğini devreye aldı.

Yapılan açıklamaya göre, yeni teknoloji sayesinde sürücüler, araçlarını şarj etmek için artık kart, mobil uygulama ya da onay adımlarıyla vakit kaybetmeden, yalnızca soketi araca takarak işlemlerini tamamlıyor. Eşarj Auto sayesinde, sistem aracı otomatik olarak tanıyor ve şarj işlemi anında başlıyor. Bu özellik, elektrikli araç kullanıcılarının hayatını kolaylaştırırken şarj deneyimini de hızlı, kolay ve güvenilir hale getiriyor. Tak-çalıştır (Plug & Charge) prensibiyle geliştirilen bu özellik, ilk etapta şirketin ülke genelindeki 90-180 kW arası DC hızlı şarj istasyonlarında sürücülerin kullanımına sunuldu. Eşarj Mobil üzerinden başlatılan ilk şarj işleminde Eşarj Auto için tek seferlik bir tanımlama yapıldıktan sonra, sistem aracı otomatik olarak kaydediyor ve sonraki tüm şarj işlemleri hiçbir ek adım gerektirmeden başlatılabiliyor.

"Elektrikli araç kullananların güvenilir yol arkadaşıyız"

Eşarj Auto teknolojisini ve bu teknolojinin kullanıcılara sunduğu konforu değerlendiren Eşarj Genel Müdürü Yakup Aydilek, "Şirket olarak, dünyadaki en yeni teknolojileri kullanıcılarımızın hizmetine sunmak için durmadan çalışıyoruz. Amacımız yalnızca şarj istasyonları kurmak değil; Türkiye’de elektrikli araç kullanıcılarına daha hızlı, kolay ve güvenilir çözümler sunan bir yol arkadaşı olmak. Bu hedef doğrultusunda müşteri deneyimini geliştirmek için yenilikçi adımlar atmaya ve yatırımlarımıza hız kesmeden devam ediyoruz. Eşarj Auto teknolojisi de bu vizyonumuzun en güncel ve en güzel örneklerinden biri oldu. Bu sistem, şarj istasyonu ile elektrikli araç arasında güvenli bir iletişim ağı kurarak çalışıyor. Sürücü yalnızca soketi araca takıyor; istasyon, aracın tanımlı olup olmadığını otomatik olarak doğruluyor ve şarj işlemi herhangi bir ek onaya gerek kalmadan başlıyor. Böylece kullanıcılar, daha kolay bir şarj deneyiminin keyfini çıkarırken zamandan da tasarruf ediyor."

Kesintisiz sürüş deneyimi, sürdürülebilir gelecek

Şirket, müşterilerine daha kaliteli bir hizmet ve deneyim sunmak için geliştirdiği yenilikçi teknolojilerle elektrikli mobiliteyi herkes için daha erişilebilir kılarken, daha yeşil ve sürdürülebilir bir gelecek için çalışmalarına devam ediyor.