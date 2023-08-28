ESCON Enerji Ar-Ge Merkezi kuruldu

Global enerji hizmet şirketi ESCON Enerji, karbon nötr ekonomiye geçiş kapsamında sunduğu uçtan uca hizmet ve teknolojileri bir adım daha ileri taşımak üzere kendi bünyesinde bir Ar-Ge merkezi kurdu.

Karbon nötr ekonomiye geçiş sürecindeki işletmelere yenilikçi çözümler sunan global enerji hizmet şirketi ESCON Enerji, bu alandaki çalışmalarını geliştirmek üzere Ar-Ge Merkezini kurdu. Uluslararası alanda teknoloji ve yenilik konusunda fark oluşturmayı amaçlayan girişimlere ev sahipliği yapan Biruni Teknopark’a girmeye de hak kazanan şirket, Ar-Ge merkezi faaliyetlerini burada yürütecek.

“Geliştirdiğimiz teknolojileri ürünleştirip ihracatı artırmayı hedefliyoruz”

ESCON Enerji CEO’su Onur Ünlü, Ar-Ge merkezi ve teknoparka taşınma süreçleri hakkında bilgi verdi. İklim değişikliği ile mücadele ve enerji maliyetlerinde global ölçekte yaşanan artış nedeniyle işletmelerin enerji verimliliğine yönelik çalışmalarına hız verdiğini ve karbon nötr olmayı hedeflediklerini aktaran Ünlü, “Biz de şirket olarak bu süreçte başta ısı pompası, su geri kazanımı ve yeni nesil ısı geri kazanım sistemleri olmak üzere yenilikçi enerji verimliliği çözümlerine odaklanıyoruz. Aynı zamanda bünyemizde geliştirdiğimiz IoT platformumuz Energy Eye ile enerji verimliliğinin ve proses performansının takip ve analizini sağlıyoruz. Bu çalışmalarımızı, kurduğumuz Ar-Ge merkezi ile birlikte bir adım daha ileriye taşıyacak, işletmelerin enerjide karbonsuzlaşmaya ulaşabilmeleri için ileri mühendislik çalışmaları yürüteceğiz. Aynı zamanda geliştirdiğimiz bu teknolojileri ürünleştirerek, uluslararası pazara sunmayı böylece ihracatı artırmayı ve ülkemiz için katma değer oluşturmayı hedefliyoruz” dedi.