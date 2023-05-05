ESCON Enerji'ye düşük karbon kahramanı ödülü

Enerji hizmet şirketi ESCON Enerji, Sürdürülebilir Üretim ve Tüketim Derneği tarafından düzenlenen Düşük Karbon Kahramanı Ödül Töreni’nde ödül aldı.

Düşük karbonlu ekonomiye geçiş sürecindeki işletmelere yenilikçi çözümler sunan Türkiye’nin global enerji hizmet şirketi ESCON Enerji’nin bu alandaki çalışmaları ödüle layık görüldü. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ve İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) ana desteğiyle Sürdürülebilir Üretim ve Tüketim Derneği (SÜT-D) tarafından düzenlenen 8. İstanbul Karbon Zirvesi kapsamında düzenlenen Düşük Karbon Kahramanı Ödül Töreni’nde şirket, ‘Yenilikçi Çözümlerle Sera Gazı Salım Azaltanlar’ kategorisinde ‘ESCO Modeli ile Enerji Verimliliği ve Karbonsuzlaşma Projesi’ ile ödül aldı. İTÜ Öğretim Üyesi ve SÜT-D Başkanı Prof. Dr. Filiz Karaosmanoğlu’nun sunumuyla gerçekleşen törende, ESCON Enerji CEO’su Onur Ünlü’ye ödülü, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı İklim Değişikliği Başkan Yardımcısı Arzu Önsal ile İTÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Şule Itır Satoğlu takdim etti.

“İşletmeleri karbon nötr hale getirmek için çalışıyoruz”

Düşük karbonlu ekonomiye geçişin dünya genelinde ivme kazandığına dikkat çeken Onur Ünlü, “İşletmelerin enerjide global ölçekte yaşanan maliyet artışı, arz ve güvenlik riskleri ile iklim krizinin etkilerinden daha az etkilenip verimliliklerini artırmaları için karbon nötr olmayı hedeflemeleri gerekiyor. Bu alandaki farkındalık da giderek artıyor. Kömür ve doğal gaz gibi fosil yakıtlardan çıkmaya yönelik yatırımlar yapan işletmeler, enerji verimliliğini maksimize ederek tüketimlerini azaltmayı, tamamen elektrik kullanmayı, bunu da yenilenebilir enerji kaynaklarından sağlamayı hedefliyor. Biz de bu süreçte geçtiğimiz yıl sektörde bir ilke imza atarak iş modelimizde bir dönüşüm gerçekleştirmiş ve yeni vizyonumuzun ‘işletmeleri karbon nötr hale getirmek’ olduğunu açıklamıştık. Bu kapsamda sunduğumuz her hizmet, yaptığımız her çalışma enerji verimliliğini sağlamaya, karbon ayak izini azaltmaya dolayısıyla sürdürülebilirliğe hizmet ediyor. Bu çalışmalarımızın ödüle layık görülmesinden büyük mutluluk duyuyor, yarışmada ödül alan tüm düşük karbon kahramanlarını kutluyorum” dedi.