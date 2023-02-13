ESDAG deprem bölgesine yardım taşıdı

Eskişehir Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Doğa Aktiviteleri Grubu (ESDAG), afet bölgesindeki depremzedelere panelvan araç ve römorkla yardım malzemesi taşıdı.

Kahramanmaraş merkezli 10 ili etkileyen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerin ardından ülke genelindeki sivil toplum kuruluşlar afet bölgesine yardım ulaştırmak için harekete geçti. Depremzedeler için yola koyulan Eskişehir Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Doğa Aktiviteleri Grubu (ESDAG), 5 kişilik ekip, 1 panelvan araç ve eklentisi olan römorkta topladığı yardım malzemeleriyle deprem bölgesine hareket etti. Yardım kolilerinin içerisine; yağ, un, şeker, makarna, bebek maması gibi gıdaların yanı sıra ısıtıcı ve temizlik malzemeleri koyuldu. Deprem bölgesindeki köylerde yardım malzemelerinin dağıtılmasına başlandı.