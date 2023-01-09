Esen Ailesinin yeni üyesi Duru bebek dünyaya geldi

Berker Ailesinin yeni üyesi Duru bebek bugün hayata gözlerini açtı. Genç çiftin bebek sevincini sosyal medya hesabından duyuran CHP Meclis üyesi Elif Yılmazer “Hoş geldin "DURU" bebek, Gözlerini dünyaya açan "DURU" bebeğimizle Anne- babalık duygusunu tadan; ilçe Başkanım Berker Esen ve sevgili eşi Buse Esen kardeşlerimi tebrik ediyorum. Sıcacık sevginizle saracağınız evladınızın; Ailesine milletine ve insanlığa hayırlı bir evlat olması temennisiyle bu güzel aileye mutlu ömürler diliyorum.” ifadelerine yer verdi.